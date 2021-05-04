 Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

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Білл і Мелінда Гейтс вирішили розлучитися після 27 років шлюбу

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда, які разом створили найбільший у світі приватний благодійний фонд, заявили про рішення розлучитися.

Білл і Мелінда Гейтс

Білл і Мелінда Гейтс

Один з найбагатших  людей планети,  засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда повідомили про рішення розлучитися. Про це вони оголосили у спільній заяві, яку опублікували у Twitter у понеділок, 3 травня.

"Після тривалих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми ухвалили рішення припинити наш шлюб, - йдеться у повідомленні. - Ми більше не віримо у те, що можемо як пара спільно зростати у наступній фазі нашого життя".

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27 років спільного шлюбу Білла і Мелінди Гейтс

65-річний Білл Гейтс, статки якого зараз оцінюються у 130 мільярдів доларів, є четвертою найбагатшою особою у світі. Він та нині 56-річна Мелінда одружилися у 1994 році і мають трьох спільних дітей.

Пізніше заснували разом найбільший приватний благодійний фонд у світі - Фонд Білла та Мелінди Гейтс. Ця організація займається, окрім усього іншого, боротьбою із хворобами у світі і зараз активно опікується подоланням пандемії COVID-19.

За словами подружжя, навіть після розлучення вони збираються продовжити спільну роботу над розвитком фонду. "Ми й надалі розділяємо віру у цю місію і будемо продовжувати співпрацювати у фонді", - заявили Білл та Мелінда Гейтс.

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