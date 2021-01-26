Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс застеріг від легковажного ставлення до пандемії коронавірусу. Вона стала новим нормальним явищем, як і землетруси, торнадо або зміна клімату, заявив 65-річний Гейтс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, опублікованому у середу, 27 січня.

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Гейтс наголосив, що "ми не готові до наступної пандемії", котра, на його думку, може бути вдесятеро гірше.

Засновник фонду Білла і Мелінди Гейтс закликав країни світу "винести уроки" з ситуації, що склалася, й більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією. Повернення до нормального життя може зайняти "у кращому випадку цілий рік", вважає Гейтс.

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Водночас він позитивно відгукнувся про науковий прогрес у розробці і виготовленні вакцини від коронавірусу. "Це диво: якби пандемія виникла п'ять років тому, то тоді б за такий короткий час вакцини б не було", - припустив Гейтс.

Як відомо, благодійний фонд Білла Гейтса та його дружини Мелінди, виділив загалом близько 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Гроші з фонду пішли на підтримку деяких розробників вакцин, дослідження перспективних методів лікування тощо.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Німеччині був зареєстрований рівно рік тому. З того часу у країні було зареєстровано 2,2 мільйона випадків коронавірусної інфекції, число летальних випадків сягнуло 53972.