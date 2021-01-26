 Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Білл Гейтс: Ми не готові до наступної пандемії

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав "винести уроки" з ситуації, що склалася, й більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією COVID-19.

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс застеріг від легковажного ставлення до пандемії коронавірусу. Вона стала новим нормальним явищем, як і землетруси, торнадо або зміна клімату, заявив 65-річний Гейтс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, опублікованому у середу, 27 січня.

Читайте також: Білл Гейтс залишає раду директорів Microsoft

Гейтс наголосив, що "ми не готові до наступної пандемії", котра, на його думку, може бути вдесятеро гірше.

Засновник фонду Білла і Мелінди Гейтс закликав країни світу "винести уроки" з ситуації, що склалася, й більш інтенсивно співпрацювати для боротьби з пандемією. Повернення до нормального життя може зайняти "у кращому випадку цілий рік", вважає Гейтс.

Читайте також: Фонд Гейтсів виділить до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Водночас він позитивно відгукнувся про науковий прогрес у розробці і виготовленні вакцини від коронавірусу. "Це диво: якби пандемія виникла п'ять років тому, то тоді б за такий короткий час вакцини б не було", - припустив Гейтс.

Як відомо, благодійний фонд Білла Гейтса та його дружини Мелінди, виділив загалом близько 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Гроші з фонду пішли на підтримку деяких розробників вакцин, дослідження перспективних методів лікування тощо.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Німеччині був зареєстрований рівно рік тому. З того часу у країні було зареєстровано 2,2 мільйона випадків коронавірусної інфекції, число летальних випадків сягнуло 53972.

Дивитись відео 03:53

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (26.05.2020)

DW.COM

Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, під час кризи через пандемію були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві.  

Також за темою

Italien Herstellung Antikörper-Cocktail gegen Covid-19

Усе про коронавірус (досьє) 26.01.2021

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.

EU PK Brexit-Verhandlungen | Ursula von der Leyen

Фон дер Ляєн вимагає від виробників вакцин дотримуватися своїх зобов'язань 26.01.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що ЄС інвестував мільярди євро у розробку вакцин, тож тепер виробники препаратів від COVID-19 повинні виконувати договірні зобов'язання щодо постачання.

Argentinien Ankunft der Impfung Sputnik V

Угорщина першою в ЄС дозволила російську вакцину "Спутник V" 21.01.2021

Російська вакцина від коронавірусу "Спутник V" зареєстрована в Угорщині в рамках прискореної процедури. Угорщина стала першою країною ЄС, що зареєструвала цей російський препарат.

Реклама

Докладно

Понад 2600 українців отримали звання Праведник народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту

Як українці рятували євреїв (відео)

DW записала спогади одного з небагатьох ще живих українців, які рятували євреїв у часи Голокосту.  

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX

В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX

Європейський регулятор з авіаційної безпеки услід за США дозволив комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  