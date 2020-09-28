Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП

Міжнародна організація праці (МОП) оцінила збитки від пандемії COVID-19. У 2020 році в усьому світі було скорочено 8,8 відсотка робочого часу, що еквівалентно 255 мільйонам повних робочих місць. Це вчетверо більше, ніж було втрачено під час фінансової кризи 2008-2009 років, зазначається у звіті МОП, оприлюдненому у понеділок, 25 січня.
Такі втрати робочого часу пояснюються або скороченням робочого часу тих, хто працює за наймом, чи безпрецедентним рівнем втрати робочих місць, що охопило у світі 114 мільйонів людей. Примітно, зазначають у МОП, що 71 відсоток таких втрат зайнятості (81 мільйон людей) стався у формі бездіяльності, а не безробіття - це означає, що люди залишили ринок праці, оскільки не змогли працювати, можливо, через локдауни.
Внаслідок цього сукупні доходи працівників у світі скоротились на 8,3 відсотка - на 3,7 трильйона доларів, що становить 4,4 відсотка глобального ВВП.
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У звіті МОП зазначається, що проблеми на ринку праці торкнулися більше жінок, ніж чоловіків. У глобальному масштабі втрати зайнятості серед жінок становлять 5 відсотків у порівнянні з 3,9 відсотка серед чоловіків.
Також повідомляється, що найбільше криза вдарила по молоді. Так, втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) становила 8,7 відсотка порівняно з 3,7 відсотка серед дорослих.
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Найбільше від кризи, як випливає зі звіту, постраждали сектор послуг з розміщення та харчування, де зайнятість скоротилася в середньому більш ніж на 20 відсотків, за ним слідують роздрібна торгівля і виробництво
Раніше МОП передбачала, що криза в економіці та на ринку праці через пандемію COVID-19 може призвести до зростання світового безробіття майже на 25 мільйонів людей. Скорочення ж зайнятості та втрати доходів працівників до кінця 2020 року МОП оцінювали від 860 мільярдів до 3,4 трильйона доларів США.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Позитивний список
Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Робота з металом
У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників
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Електронна автоматизація
Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Будівництво
Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Фахівці із прокладання каналів
Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.
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Сантехніка, опалення, вентиляція
Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сфера транспорту
Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Медицина
Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.
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Сфера інформаційних комунікацій та IT
Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Вимоги до іноземців
Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.
Автор: Тетяна Вайнман