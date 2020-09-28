 Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП

Це вчетверо більше, ніж у часи фінансової кризи 2008-2009 років, зазначають у Міжнародній організації праці.

Через локдаун люди втратили зайнятість - зачинені крамниці в Амстердамі

Через локдаун люди втратили зайнятість - зачинені крамниці в Амстердамі

Міжнародна організація праці (МОП) оцінила збитки від пандемії COVID-19. У 2020 році в усьому світі було скорочено 8,8 відсотка робочого часу, що еквівалентно 255 мільйонам повних робочих місць. Це вчетверо більше, ніж було втрачено під час фінансової кризи 2008-2009 років, зазначається у звіті МОП, оприлюдненому у понеділок, 25 січня. 

Такі втрати робочого часу пояснюються або скороченням робочого часу тих, хто працює за наймом, чи безпрецедентним рівнем втрати робочих місць, що охопило у світі 114 мільйонів людей. Примітно, зазначають у МОП, що 71 відсоток таких втрат зайнятості (81 мільйон людей) стався у формі бездіяльності, а не безробіття - це означає, що люди залишили ринок праці, оскільки не змогли працювати, можливо, через локдауни. 

Внаслідок цього сукупні доходи працівників у світі скоротились на 8,3 відсотка - на 3,7 трильйона доларів, що становить 4,4 відсотка глобального ВВП.

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У звіті МОП зазначається, що проблеми на ринку праці торкнулися більше жінок, ніж чоловіків. У глобальному масштабі втрати зайнятості серед жінок становлять 5 відсотків у порівнянні з 3,9 відсотка серед чоловіків.

Також повідомляється, що найбільше криза вдарила по молоді. Так, втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) становила 8,7 відсотка порівняно з 3,7 відсотка серед дорослих.

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Найбільше від кризи, як випливає зі звіту, постраждали сектор послуг з розміщення та харчування, де зайнятість скоротилася в середньому більш ніж на 20 відсотків, за ним слідують роздрібна торгівля і виробництво

Раніше МОП передбачала, що криза в економіці та на ринку праці через пандемію COVID-19 може призвести до зростання світового безробіття майже на 25 мільйонів людей. Скорочення ж зайнятості та втрати доходів працівників до кінця 2020 року МОП оцінювали від 860 мільярдів до 3,4 трильйона доларів США.

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Дивитись відео 11:35

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    Автор: Тетяна Вайнман


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