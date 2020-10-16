Як безробітні у Німеччині дарують іграшкам друге життя

У двох моїх онуків-дошкільняток так багато іграшок, що прибирати їх увечері перед сном в спеціально побудований татом контейнер доводиться усією родиною. Часто дітям дарують однакові набори Lego або інших іграшок, аби вони через них не сварилися.

А куди подіти ті іграшки, якими онуки грати вже перестали, адже діти ростуть, а разом з ними змінюються і їхні інтереси. Мама Зеліна вирішила зібрати поламані і старі іграшки, які ще перебувають у доброму стані та відвезти їх в один зі спеціальних пунктів збору.

"Сортували ми їх разом з синами Андрієм і Іллею. Коли я їм розповіла про те, що відвезу старі іграшки туди, де їх відремонтують і подарують іншим дітям, у яких їх не так багато, старший Ілля простягнув одного зі своїх нових роботів зі словами: "Візьми і його, у нас з Андрієм ще один такий є". Від розчулення я мало не пустила сльозу", - згадує Зеліна.

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Дізналася вона про акцію зі збору іграшок по всій Німеччині з однієї телепередачі, а потім в інтернеті знайшла список адрес, де встановлені спеціальні контейнери. В найближчий з них, у Вупперталі, вона і відвезла старі іграшки своїх дітей.

Безробітні рятівники іграшок

Ініціатива під назвою Toys Company народилася в Гамбурзі кілька років тому. Академія при службі технічного нагляду Dekra, яка готує до ринку праці тих, хто довгий час знаходився без роботи, заснувала соціальний проєкт - мережу ремонтних майстерень. У них тимчасово працевлаштовують безробітних і дають друге життя старим іграшкам.

Керівник гамбурзького проєкту Toys Company Даніель Фюрстенберґ

Сьогодні такі майстерні є майже в трьох десятках німецьких міст. Відремонтовані в них іграшки передають дітям, батьки яких отримують допомогу з безробіття. "В минулому році такою можливістю скористалися трохи більше двох з половиною тисяч сімей в Гамбурзі", - підсумовує керівник проєкту Даніель Фюрстенберґ (Daniel Fürstenberg).

Lego в усіх варіантах, книги, настільні ігри, іграшкові траси для автоперегонів Carrera, дитячі велосипеди і самокати - вибір іграшок в магазині при гамбурзької майстерні великий.

У пандемію COVID-19 не приймаються тільки м'які іграшки, тому що для них потрібна спеціальна дезінфекційна обробка. Один раз на два місяці нужденні родини можуть безкоштовно отримати до 10 іграшок на кожну дитину.

Патриція Родріґес (Patricia Rodrigues) придбала саме тут новорічні подарунки для своїх трьох дітей. Для неї це хороша можливість періодично тішити їх новими іграшками навіть при дуже скромному сімейному бюджеті. На її думку, цей проєкт - відмінна ідея не тільки для дітлахів, але й для всіх його учасників.

Соціальний проєкт і для дорослих

У гамбурзькій майстерні Toys Company зайнято 47 безробітних. Додатково до допомоги по безробіттю вони заробляють тут 1,6 євро на годину. Серед тих, хто допомагає рекламувати кампанію зі збору іграшок, безпосередньо їх збирати, ремонтувати і роздавати, - кваліфіковані столяри, кондитери, продавці, художники.

Мати з донькою обирають іграшки у магазині майстерні Toys Company у Гамбурзі

Кондитерка за освітою Ульріке Келінґ (Ulrike Kähling) підробляє в майстерні з вересня минулого року. "У мене є драйв: я ходжу на роботу, я зробила щось хороше. До того ж я отримую тут трохи додаткових до моєї соціальної допомоги грошей. Коли я повертаюся додому, то знаю, що мій день пройшов не даремно", - посміхається вона.

Дитяча солідарність

У 2020 році акція зі збору іграшок в Гамбурзі, яка відбулася за кілька тижнів до Різдва, побила усі рекорди.

Жителі міста зібрали близько 700 кубічних метрів старих іграшок - це приблизно десять великих контейнерів, які використовуються для морських перевезень. Збір був добре організований. Жителі Гамбурга виставляли старі іграшки в спеціальних мішках біля сміттєвих контейнерів, а співробітники комунальних служб відвозили їх до центрів вторинної переробки сировини. Там вони сортувалися і переправлялися в майстерні ініціативи Toys Company.

Обличчям гамбурзької кампанії стала відома спортивна оглядачка Моніка Ліргауз (Monica Lierhaus). "Я вважаю цю акцію неймовірно важливою, тому що самі діти дбають про дітей", - заявила в інтерв'ю агентству dpa 50-річна телеведуча.