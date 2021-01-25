Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала дійти правильних висновків з історії з пандемією COVID-19, причому як на державному, так і міжнародному рівнях.

За її словами, під час кризи були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві. І це необхідно виправити, заявила Меркель у вівторок, 26 січня, під час виступу на відеоконференції на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

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Канцлерка також зазначила, що під час пандемії були виявлені такі слабкі місця у Німеччині, як недостатній розвиток цифрових технологій. Це стосується, наприклад, оснащеності шкіл і засобів комунікації між відомствами у справах охорони здоров'я.

З іншого боку, сильними сторонами під час пандемії виявилися здоровий стан державних фінансів, а також адекватна поведінка громадян, здоровий глузд яких вона назвала "нашим найбільшим скарбом".

Онлайн замість Давоса

Щорічний всесвітній економічний форум (ВЕФ) цього року, через пандемію коронавірусу, відбувається у віртуальному форматі. Тому лідери країн та керівники компаній уперше виступають онлайн, а не на швейцарському курорті Давос - традиційному місці проведення форуму.

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Організатори очікують, що дві тисячі учасників обговорюватимуть, як уряди та компанії можуть вивести світ з теперішньої коронавірусної кризи до майбутнього, де багатство розподілятиметься більш справедливо, а довкілля краще захищатимуть.

Окрім віртуального "Давоського порядку денного", Всесвітній економічний форум планує провести наприкінці травня в Сінгапурі саміт за особистої присутності провідних політиків та керівників компаній.