Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, під час кризи через пандемію були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала дійти правильних висновків з історії з пандемією COVID-19, причому як на державному, так і міжнародному рівнях.
За її словами, під час кризи були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві. І це необхідно виправити, заявила Меркель у вівторок, 26 січня, під час виступу на відеоконференції на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).
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Канцлерка також зазначила, що під час пандемії були виявлені такі слабкі місця у Німеччині, як недостатній розвиток цифрових технологій. Це стосується, наприклад, оснащеності шкіл і засобів комунікації між відомствами у справах охорони здоров'я.
З іншого боку, сильними сторонами під час пандемії виявилися здоровий стан державних фінансів, а також адекватна поведінка громадян, здоровий глузд яких вона назвала "нашим найбільшим скарбом".
Щорічний всесвітній економічний форум (ВЕФ) цього року, через пандемію коронавірусу, відбувається у віртуальному форматі. Тому лідери країн та керівники компаній уперше виступають онлайн, а не на швейцарському курорті Давос - традиційному місці проведення форуму.
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Організатори очікують, що дві тисячі учасників обговорюватимуть, як уряди та компанії можуть вивести світ з теперішньої коронавірусної кризи до майбутнього, де багатство розподілятиметься більш справедливо, а довкілля краще захищатимуть.
Окрім віртуального "Давоського порядку денного", Всесвітній економічний форум планує провести наприкінці травня в Сінгапурі саміт за особистої присутності провідних політиків та керівників компаній.