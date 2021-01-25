 Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, під час кризи через пандемію були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві.

Анґела Меркель під час виступу на відеоконференції на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ)

Анґела Меркель під час виступу на відеоконференції на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала дійти правильних висновків з історії з пандемією COVID-19, причому як на державному, так і міжнародному рівнях.

За її словами, під час кризи були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві. І це необхідно виправити, заявила Меркель у вівторок, 26 січня, під час виступу на відеоконференції на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

Читайте також: Меркель та Байден домовилися про співпрацю в подоланні пандемії

Канцлерка також зазначила, що під час пандемії були виявлені такі слабкі місця у Німеччині, як недостатній розвиток цифрових технологій. Це стосується, наприклад, оснащеності шкіл і засобів комунікації між відомствами у справах охорони здоров'я.

З іншого боку, сильними сторонами під час пандемії виявилися здоровий стан державних фінансів, а також адекватна поведінка громадян, здоровий глузд яких вона назвала "нашим найбільшим скарбом".

Онлайн замість Давоса

Щорічний всесвітній економічний форум (ВЕФ) цього року, через пандемію коронавірусу, відбувається у віртуальному форматі. Тому лідери країн та керівники компаній уперше виступають онлайн, а не на швейцарському курорті Давос - традиційному місці проведення форуму.

Читайте також: Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі

Організатори очікують, що дві тисячі учасників обговорюватимуть, як уряди та компанії можуть вивести світ з теперішньої коронавірусної кризи до майбутнього, де багатство розподілятиметься більш справедливо, а довкілля краще захищатимуть.

Окрім віртуального "Давоського порядку денного", Всесвітній економічний форум планує провести наприкінці травня в Сінгапурі саміт за особистої присутності провідних політиків та керівників компаній.

Дивитись відео 00:32

Меркель про зв'язок між щепленням і масками (17.12.2020)

Також за темою

Schweiz Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos

Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі 25.01.2021

Через пандемію Всесвітній економічний форум відбувається не в швейцарському Давосі, а у віртуальному форматі.

Italien Herstellung Antikörper-Cocktail gegen Covid-19

Усе про коронавірус (досьє) 26.01.2021

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.

Bangladesch Rohingya | Überfahrt zur Insel Bhasan Char

Пандемія коронавірусу істотно сповільнила світову міграцію - ООН 16.01.2021

Кількість мігрантів у світі в 2020 році сягнула позначки у 281 мільйон осіб. Це на 27 відсотків менше, ніж прогнозувалося в 2019 році, повідомили в ООН.

Реклама

Докладно

Кабінки для голосування із блакитними шторами під час виборів в Україні, фото з архіву

Чого чекати від нового закону про референдум в Україні

Які плюси і яку небезпеку несе пряма демократія, DW розпитала в європейських експертів.  

Джанет Єллен

Мінфін США вперше очолить жінка

Сенат схвалив призначення Джанет Єллен міністеркою фінансів США. Вона стане першою жінкою на цій посаді.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  