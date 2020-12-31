Меркель назвала 2020 рік найскладнішим за час її канцлерства

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) подякувала жителям країни за їхні зусилля в боротьбі з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. 2020 рік став роком, в якому багато людей перевершили самих себе, наголосила голова німецького уряду в новорічному телезверненні, текст якого оприлюднили у четвер, 31 грудня. Саме звернення традиційно покажуть в ефірі телеканалів увечері 31 грудня.

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Меркель звернула особливу увагу на заслуги співробітників медичних установ, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців. Попри пандемію, життя було можливим завдяки внеску багатьох людей - у супермаркетах і сфері вантажоперевезень, у поштових відділеннях, у громадському транспорті, поліцейських відділках, школах і дитячих садах, церквах і редакціях ЗМІ, нагадала Меркель.

Глава уряду подякувала німцям за їхнє дисципліноване носіння масок і дотримання дистанції. За словами Меркель, увага до інших, здатність обмежувати себе і усвідомлення почуття солідарності є ознаками людяності суспільства.

"Я думаю, що не перебільшую, коли кажу: ніколи за останні 15 років ми всі не вважали старий рік таким складним. І, незважаючи на всі турботи та певний скептицизм, ніколи ми не очікували нового року з такою великою надією", - сказала Меркель у своєму зверненні.

Боротьба з пандемією COVID-19 є "завданням століття в політичному, соціальному та економічному планах", вважає канцлерка. Вона закликала співгромадян проявити терпіння і витримку навіть на тлі масової вакцинації. "Це - важкі часи для нашої країни - і вони залишаться такими ще довгий час", - визнала Меркель і додала, що "зима буде важкою", і кожен повинен дотримуватимся правил, аби стримати пандемію.

Також вона зазначила, що декілька днів тому в надії на краще з'явилися обличчя - ними стали ті люди, яким вже встигли ввести першу дозу вакцини від коронавірусу. Сама Меркель заявила, що зробить щеплення, коли настане її черга.

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Критика коронаскептиків і міфів про змови

Глава уряду нагадала про жертв коронавірусу. Ті, хто оплакують померлих родичів або страждають від наслідків перенесеного захворювання, відчувають особливу гіркоту, бачачи, як деякі "невиправні люди" продовжують применшувати небезпеку вірусу, підкреслила канцлерка. За її словами, "теорії змови не тільки неправдиві і небезпечні, але також є проявом цинізму і жорстокості" щодо людей, які втратили рідних.

Меркель згадала про захист клімату

Канцлерка ФРН зауважила, що не можна лишати поза увагою нові завдання та виклики у сучасному динамічному та мінливому світі. Вірус SARS-CoV-2 буде не єдиною темою в новому році, зазначила вона. Світ швидко і фундаментально змінюється, тому Німеччині необхідно "з усією силою і креативністю розвивати сміливі ідеї для майбутнього". Як приклад вона назвала ідеї у сферах економіки та транспорту, які б не мали негативного впливу на клімат.

Це телезвернення Анґели Меркель до співгромадян, ймовірно, стане останнім для неї в якості глави уряду. У ньому глава уряду нагадала, що не кандидуватиме на виборах до Бундестагу восени наступного року.

Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС) протягом 18 років. У 2018 році вона повідомила, що вирішила піти з цієї посади. Того ж року на її місце обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Утім у лютому 2020 року вона заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини.

За посаду нового очільника ХДС змагаються троє кандидатів. Утім, вибори голови партії змушені були перенести через пандемію коронавірусу.