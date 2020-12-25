 Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

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Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб

Загалом у Федеративній Республіці Німеччина підтверджені майже 1,7 мільйона випадків зараження, близько 1,3 мільйона людей одужали від COVID-19.

Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб

Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб

У Німеччині від початку пандемії COVID-19 померли 30126 осіб, у яких виявили зараження коронавірусом. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомляє Інституту імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації управлінь охорони здоров'я місцевих органів влади. Також повідомляється, що станом на 28 грудня добовий приріст заражених вірусом SARS-CoV-2 становив 10976, загалом у Федеративній Республіці  Німеччина підтверджені 1651834 випадків зараження, 1255700 осіб одужали.

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У RKI наголошують, що дані, які публікуються в неділю і понеділок, зазвичай неповні, оскільки у вихідні дні проводиться менше тестів і не всі місцеві відомства встигають передати інформацію.

До початку 2021 року ФРН отримає 1,3 мільйона доз вакцини

Німеччина до кінця року отримає 1,3 мільйона доз вакцини виробництва BioNTech/Pfizer від коронавірусу. Про це повідомила представниця міністерства охорони здоров'я Тереза Наубер (Teresa Nauber).

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І ще від 3 до 4 мільйонів доз повинні надійти до кінця січня 2021 року. За її словами, МОЗ розраховує, що на ринок Німеччини незабаром будуть допущені і вакцини інших виробників, тож число доз буде вищим.

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  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


 

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