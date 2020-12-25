Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб

У Німеччині від початку пандемії COVID-19 померли 30126 осіб, у яких виявили зараження коронавірусом. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомляє Інституту імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації управлінь охорони здоров'я місцевих органів влади. Також повідомляється, що станом на 28 грудня добовий приріст заражених вірусом SARS-CoV-2 становив 10976, загалом у Федеративній Республіці Німеччина підтверджені 1651834 випадків зараження, 1255700 осіб одужали.

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У RKI наголошують, що дані, які публікуються в неділю і понеділок, зазвичай неповні, оскільки у вихідні дні проводиться менше тестів і не всі місцеві відомства встигають передати інформацію.

До початку 2021 року ФРН отримає 1,3 мільйона доз вакцини

Німеччина до кінця року отримає 1,3 мільйона доз вакцини виробництва BioNTech/Pfizer від коронавірусу. Про це повідомила представниця міністерства охорони здоров'я Тереза Наубер (Teresa Nauber).

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І ще від 3 до 4 мільйонів доз повинні надійти до кінця січня 2021 року. За її словами, МОЗ розраховує, що на ринок Німеччини незабаром будуть допущені і вакцини інших виробників, тож число доз буде вищим.