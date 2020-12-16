Коронавірус: У Німеччині зафіксували рекордну кількість жертв за добу

У Німеччині за добу виявили 24 740 нових інфікувань коронавірусом. Водночас померли 962 людини з підтвердженим зараженням, це - рекордний показник у країні з початку епідемії. Про це в середу, 23 грудня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації управлінь охорони здоров'я місцевих органів влади.

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Загалом у Німеччині від початку пандемії коронавірусом заразилися більше 1,5 мільйона осіб, а померли 27968 людей.

Нагадаємо, 16 грудня в країні зафіксували попередній рекордий показник - 952 людини. Тенденція до зростання кількості смертельних випадків була очікуваною після росту числа інфікувань коронавірусом.

Нагадаємо, з 16 грудня у Німеччині вдруге за рік набув чинності "жорсткий" локдаун. Його мета - стримати поширення коронавірусної інфекції в країні. Його ефекту очікують за два тижні з його запровадження. З 2 листопада у Німеччині діяв "м'який" локдаун, який, утім, не дав бажаного ефекту.

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