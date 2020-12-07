Коронавірус: Чому провалився "м'який" локдаун у Німеччині

Частковий або "м'який" локдаун у Німеччині мав немов "хвилеріз" допомогти в протистоянні другій хвилі коронавірісної інфекції та приборкати експоненційне зростання кількості нових заражень, яке стало помітним ще у жовтні. З початку листопада зачинилися усі ресторани, бари та кафе, театри, кіно, фітнес-студії та інші громадські заклади. Надалі відкриті крамниці, школи та дитсадки теж працюють у звичному режимі.

Головна ідея "м'якого" локдауну - тримати "на замку" місця масового скупчення людей, пов'язані із дозвіллям, але з мінімальною шкодою для економіки. Робочий процес має тривати, а от вільний час найкраще проводити вдома.

"Дірявий" локдаун

Різдвяні ринки у Німеччині через пандемію так і не відкрилися. Однак підприємливі ресторатори знайшли лазівки і пропонують "глінтвейні тури" або ж "глінтвейн на виніс". У деяких містах, як у Берліні, з'явилися і численні поодинокі ятки, у тому числі з алкогольними напоями. Келих-другий і соціальна дистанція між відвідувачами скорочується. Правоохоронці регулярно навідуються із візитами, однак вони не у змозі проконтролювати кожну точку продажу.

Ці ятки у Берліні дуже нагадують різдвяні ринки

Наприклад, у Баварії - регіоні, де особливо високі показники нових заражень, починаючи від цієї середи, 9 грудня, заборонено розпивати алкогольні напої просто неба. Локдаун у Баварії загалом посилили, а в деяких містах невдовзі має діяти комендантська година у нічний час. Схожою є ситуація і в інших федеральних землях, як-от у Баден-Вюртемберзі та Саксонії.

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Окремий шлях Німеччини

Заборони й обмеження - прерогатива земельних урядів, на які федеральний уряд у Берліні має обмежений вплив. Навіть канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яку вважають прихильницею суворіших заходів карантину, не може диктувати свої умови. Не допомогли й численні зустрічі та палкі дебати у відомстві канцлерки. Зрештою, кожна федеральна земля вирішує за себе.

Речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на початку тижня заявив, що поточна епідеміологічна ситуація у ФРН "дає привід для занепокоєння". Уже двічі "м'який" локдаун у ФРН подовжували, востаннє до 10 січня. Проте мало хто вірить у те, що ця дата справді стане граничною.

Консультації у Берліні за участі канцлерки Меркель, 25 листопада 2020

Якщо навесні Німеччину ставили у приклад іншим, то сьогодні кількість нових інфекцій учетверо перевищує весняні показники. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває близько 4000 ковід-пацієнтів, а на весні максимальна цифра не перевищувала 2850. У середньому зараз у кожній лікарні залишилося не більше трьох койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії. За даними Асоціації інтенсивної терапії (DIVI), помирає кожен другий пацієнт, підключений до апаратів штучної вентиляції легенів. "Ми не можемо допустити такої високої кількості смертей у Німеччині", - казав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) і на початку листопада порівнював добову кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, з кількістю жертв авіакатастрофи. Та нині і це порівняння неактуальне, адже кількість смертей зростає і вимірюється сотнями. Однак у суспільстві, схоже, це більше не викликає шоку. Психологи називають це звиканням.

Усе це відбивається і на загальному настрої, особливо у зимовий період, коли рано сутеніє, а звичайні для цієї пори року розваги стали недоступними. Не додає оптимізму й невизначеність. За даними останнього опитування ARD-Deutschlandtrend, лише кожен другий у ФРН вітає заплановані послаблення на різдвяний період. Тож майже половина опитаних критично сприймає поточні обмеження.

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Без повного локдауну не обійтися?

Тож, чи не було б доцільнішим запровадження повного локдауну? Деякі сусідні з Німеччиною країни пішли саме цим шляхом. Наприклад, суворий локдаун у Бельгії та Франції сприяв різкому зниженню кількості нових інфекцій. Так само і в Ізраїлі.

Та повний локдаун, не кажучи про політичну складову, неминуче позначається і на економічних показниках і потребуватиме ухвалення додаткових програм стимулювання. Цього року на ці цілі уряд ФРН вже виділив 160 мільярдів євро. На наступний рік передбачена сума у 180 мільярдів. Однак у разі суворого локдауну знадобляться додаткові кошти, а політикам доведеться визнати, що особливий шлях із "м'яким" локдауном був помилкою. "Можна і навіть треба сказати, що наших поточних заходів недостатньо, щоби зупинити другу хвилю", - наголосив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

Наступні дні покажуть, чи змінить Німеччина свою стратегію стримування коронавірусної пандемії. Поки ж чергові урядові консультації заплановані на 4 січня.