 Коронавірус: Чому провалився ″м′який″ локдаун у Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.12.2020

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Європа

Коронавірус: Чому провалився "м'який" локдаун у Німеччині

У боротьбі з поширенням коронавірусу Німеччина пішла своїм шляхом, запровадивши частковий локдаун. Однак користі від нього мало, а кількість смертей зростає.

На вулицях Дортмунда

Коронвірусна буденність у ФРН - на вулицях Дортмунда

Частковий або "м'який" локдаун у Німеччині мав немов "хвилеріз" допомогти в протистоянні другій хвилі коронавірісної інфекції та приборкати експоненційне зростання кількості нових заражень, яке стало помітним ще у жовтні. З початку листопада зачинилися усі ресторани, бари та кафе, театри, кіно, фітнес-студії та інші громадські заклади. Надалі відкриті крамниці, школи та дитсадки теж працюють у звичному режимі.

Головна ідея "м'якого" локдауну - тримати "на замку" місця масового скупчення людей, пов'язані із дозвіллям, але з мінімальною шкодою для економіки. Робочий процес має тривати, а от вільний час найкраще проводити вдома.

"Дірявий" локдаун

Різдвяні ринки у Німеччині через пандемію так і не відкрилися. Однак підприємливі ресторатори знайшли лазівки і пропонують "глінтвейні тури" або ж "глінтвейн на виніс". У деяких містах, як у Берліні, з'явилися і численні поодинокі ятки, у тому числі з алкогольними напоями. Келих-другий і соціальна дистанція між відвідувачами скорочується. Правоохоронці регулярно навідуються із візитами, однак вони не у змозі проконтролювати кожну точку продажу.

Ці ятки у Берліні дуже нагадують різдвяні ринки

Ці ятки у Берліні дуже нагадують різдвяні ринки

Наприклад, у Баварії - регіоні, де особливо високі показники нових заражень, починаючи від цієї середи, 9 грудня, заборонено розпивати алкогольні напої просто неба. Локдаун у Баварії загалом посилили, а в деяких містах невдовзі має діяти комендантська година у нічний час. Схожою є ситуація і в інших федеральних землях, як-от у Баден-Вюртемберзі та Саксонії.

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Окремий шлях Німеччини  

Заборони й обмеження - прерогатива земельних урядів, на які федеральний уряд у Берліні має обмежений вплив. Навіть канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яку вважають прихильницею суворіших заходів карантину, не може диктувати свої умови. Не допомогли й численні зустрічі та палкі дебати у відомстві канцлерки. Зрештою, кожна федеральна земля вирішує за себе.

Речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на початку тижня заявив, що поточна епідеміологічна ситуація у ФРН "дає привід для занепокоєння". Уже двічі "м'який" локдаун у ФРН подовжували, востаннє до 10 січня. Проте мало хто вірить у те, що ця дата справді стане граничною.

Консультації у Берліні за участі канцлерки Меркель, 25 листопада 2020

Консультації у Берліні за участі канцлерки Меркель, 25 листопада 2020

Якщо навесні Німеччину ставили у приклад іншим, то сьогодні кількість нових інфекцій учетверо перевищує весняні показники. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває близько 4000 ковід-пацієнтів, а на весні максимальна цифра не перевищувала 2850. У середньому зараз у кожній лікарні залишилося не більше трьох койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії. За даними Асоціації інтенсивної терапії (DIVI), помирає кожен другий пацієнт, підключений до апаратів штучної вентиляції легенів. "Ми не можемо допустити такої високої кількості смертей у Німеччині", - казав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) і на початку листопада порівнював добову кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, з кількістю жертв авіакатастрофи. Та нині і це порівняння неактуальне, адже кількість смертей зростає і вимірюється сотнями. Однак у суспільстві, схоже, це більше не викликає шоку. Психологи називають це звиканням.

Усе це відбивається і на загальному настрої, особливо у зимовий період, коли рано сутеніє, а звичайні для цієї пори року розваги стали недоступними. Не додає оптимізму й невизначеність. За даними останнього опитування ARD-Deutschlandtrend, лише кожен другий у ФРН вітає заплановані послаблення на різдвяний період. Тож майже половина опитаних критично сприймає поточні обмеження.

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Без повного локдауну не обійтися?

Тож, чи не було б доцільнішим запровадження повного локдауну? Деякі сусідні з Німеччиною країни пішли саме цим шляхом. Наприклад, суворий локдаун у Бельгії та Франції сприяв різкому зниженню кількості нових інфекцій. Так само і в Ізраїлі.

Та повний локдаун, не кажучи про політичну складову, неминуче позначається і на економічних показниках і потребуватиме ухвалення додаткових програм стимулювання. Цього року на ці цілі уряд ФРН вже виділив 160 мільярдів євро. На наступний рік передбачена сума у 180 мільярдів. Однак у разі суворого локдауну знадобляться додаткові кошти, а політикам доведеться визнати, що особливий шлях із "м'яким" локдауном був помилкою. "Можна і навіть треба сказати, що наших поточних заходів недостатньо, щоби зупинити другу хвилю", - наголосив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

Наступні дні покажуть, чи змінить Німеччина свою стратегію стримування коронавірусної пандемії. Поки ж чергові урядові консультації заплановані на 4 січня.

  • Гольстинські ворота - символ Любека

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Любек

    Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

  • Юнгфернштіг - одна з центральних вулиць Гамбурга

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Гамбург

    Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

  • Люнебург у Нижній Саксонії

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Люнебург

    Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

  • Тауенцінтштраcсе в Берліні

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Берлін

    Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

  • Центр Мюнстера

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Мюнстер

    Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

  • Центр Бохума - міста на Заході Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Бохум

    Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

    Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

    Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

    У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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На вулицях Дортмунда

Коронавірус: Чому провалився "м'який" локдаун у Німеччині

ФРН пішла окремим шляхом, запровадивши частковий локдаун. Однак користі мало.  

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