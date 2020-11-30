 Коронавірус: У Німеччині рекордна кількість жертв за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Коронавірус: У Німеччині рекордна кількість жертв за добу

У Німеччині від COVID-19 померли 487 людей за останню добу, що є рекордною кількістю для країни

У Німеччині від коронавірусу померла рекордна кількість пацієнтів за добу

У Німеччині від коронавірусу померла рекордна кількість пацієнтів за добу

У Німеччині за добу зафіксували 17270 нових випадків інфікування коронавірусом і 487 смертей внаслідок ускладнень, викликаних цим інфікуванням. Про це у середу, 2 грудня, повідомляє Інститут Роберта Коха (RKI).

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Це - новий рекорд кількості жертв за добу з початку епідемії COVID-19 в Німеччині. Попередній максимум щодо кількості жертв коронавірусу був 27 листопада, тоді зафіксували 426 смертей.

Всього з початку епідемії у Німеччині офіційно підтвердили вже понад мільйон заражень коронавірусом, з них 17123 випадки виявилися смертельними, а одужали 779,5 тисячі осіб.

Як повідомлялося, нещодавно  у Німеччині  вирішили подовжити  термін дії запроваджених  у листопаді карантинних обмежень. З 1 грудня в Німеччині одночасно зустрічатися можуть не більше ніж п'ятеро осіб з двох домогосподарств, проте діти до 14 років з цих же родин не враховуються. Водночас на час Різдвяних свят та на Новий рік зроблено виняток: з 23 грудня по 1 січня сімейні свята можна проводити в ширшому колі: до 10 осіб без урахування дітей. Утім, організованих народних гулянь у свята не буде.

У компетенції окремих федеральних земель - послаблення чи посилення карантинних заходів. Послабити їх можна у тому випадку, якщо зростання кількості нових заражень у регіоні протягом тижня не перевищить 50 на 100 тисяч жителів. Якщо ж цей показник перевищить 200 випадків, то обмеження можуть посилити.

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