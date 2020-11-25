У Німеччині подовжили та посилили "м'який локдаун"

У Німеччині з 1 грудня зможуть одночасно зустрічатися вдома або у громадських місцях не більше ніж п'ятеро осіб із двох домогосподарств. Про це та низку інших обмежень домовилися федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри федеральних земель під час чергової відеоконференції в середу, 25 листопада.

Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів. Добовий показник нових заражень коронавірусом усе ще залишається високим, а кількість померлих інфікованих навіть зростає.

Різдво та Новий рік - у сімейному колі

З цієї причини було вирішено подовжити частковий локдаун до початку січня 2021 року, але формально - поки щонайменше до 20 грудня, адже згідно з законом про епідеміологічний захист обмежувальні заходи не можна запроваджувати довше ніж на чотири тижні. Їх щоразу треба подовжувати.

З 1 грудня в Німеччині одночасно зустрічатися можуть не більше ніж п'ятеро осіб з двох домогосподарств, проте діти до 14 років з цих же родин не враховуватимуться. На час Різдвяних свят та на Новий рік зроблено виняток: з 23 грудня по 1 січня сімейні свята можна проводити в ширшому колі: до 10 осіб без урахування дітей. Утім, організованих народних гулянь у свята не буде, як і колективних феєрверків.

Читайте також: 17 мільярдів євро за місяць простою: уряд ФРН планує нову допомогу бізнесу

У компетенції окремих федеральних земель - послаблення чи посилення карантинних заходів. Послабити їх можна у тому випадку, якщо зростання кількості заражень у регіоні протягом тижня не перевищить 50 на 100 тисяч жителів. Якщо ж цей показник перевищить 200 випадків, то локдаун можуть посилити.

Обмеження для сфери торгівлі

Залишаються зачиненими ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, масажні салони, борделі та більшість інших підприємств сфери обслуговування. А для крамниць із грудня запроваджуються додаткові обмеження: на кожного покупця має припадати не менш ніж 25 квадратних метрів торговельної площі. Якщо ж вона складає 800 квадратних метрів чи менше, то в закладі може бути по одному покупцю на 10 квадратних метрів.

На зимові канікули, які в різних федеральних землях зазвичай починаються в різний час, пропонують цього разу відпустити школярів раніше - уже з 19 грудня. А в регіонах з високою кількістю заражень рекомендують за можливість розділити класи навпіл. Одна половина учнів має вчитися у школі, інша - вдома, дистанційно. А через тиждень вони поміняються місцями.

Захисні маски з 1 грудня треба носити не лише у громадському транспорті, магазинах та на торговельних вулицях, але практично в усіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст та у школах, починаючи із сьомого класу.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Європу накрила друга хвиля коронавірусу З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Німеччина: м'який локдаун На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня" Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Італія: обійми з батьками через пластикову штору Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Данія: жертвами коронавірсу стали норки Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021 Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна. Автор: Марина Барановська

