У загорожу відомства Меркель у Берліні врізався автомобіль

У Берліні в середу, 25 листопада, у загорожу відомства федеральної канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) врізався автомобіль. Поліція затримала водія і проводить розслідування інциденту.

Як повідомила берлінська поліція у Twitter, правоохоронці "зараз перебувають біля відомства федеральної канцлерки разом із федеральною поліцією. Біля воріт будівлі стоїть авто - ми перевіряємо, чи водій навмисно в'їхав у них. Його взяли під варту".

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Судячи з фото, автомобіль зазнав незначних пошкоджень, що свідчить про те, що він зіштовхнувся із загорожею на невеликій швидкості. На авто можна побачити з одного боку напис "Зупиніть політику глобалізації", а з іншого - "Ви прокляті вбивці дітей та літніх людей".

Інцидент стався під час відеоконференції щодо посилення локдауну, яку Меркель проводить разом із прем'єр-міністрами федеральних земель Німеччини.

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