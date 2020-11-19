У Німеччині планують посилити локдаун, але послаблять його на свята

Очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт резолюції, яка передбачає посилення локдауну в країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомляють німецькі ЗМІ, які мають у розпорядженні цей документ.

Читайте також: Німецькі кінотеатри придумали, як нагадати про себе глядачам

За цими даними, глави федеральних земель домовились про посилення карантинних обмежень з 1 грудня щонайменше до 20 грудня. Пропонується дозволити приватні зустрічі максимум п'яти людей лише із двох різних домогосподарств. При цьому не враховуватимуть дітей віком до 14 років. Наразі дозволено зустрічатися 10 особам із двох домогосподарств.

На період святкування Різдва та Нового року - з 23 грудня до 1 січня - пропонується послабити ці правила. У цей період хочуть дозволити зустрічі максимум 10 людей із різних домогосподарств. При цьому також не будуть враховуватися діти до 14 років.

Читайте також: До 40 відсотків німців належать до груп ризику через коронавірус - Меркель

Вимоги до носіння масок

Керівники німецьких земель також домовилися про обов'язок носіння масок у тому числі на робочих місцях. Винятком може послужити ситуація, коли співробітники сидять на відстані у півтора метра один від одного.

Крім того, урядовці хочуть зобов'язати носити маски усіх учнів, починаючи із сьомих класів, у школах в регіонах, де налічується більше 50 нових заражень на 100 тисяч жителів протягом семи днів. Вищі навчальні заклади, згідно з документом, повинні повністю перейти на дистанційний режим роботи.

Остаточне рішення щодо впровадження даних карантинних обмежень ухвалять 25 листопада на зустрічі очільників федеральних земель із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Раніше Меркель та віцеканцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) зробили заяву, з якої випливає, що вони прагнуть налаштувати громадян на посилення протиепідемічних обмежень, які першочергово мали діяти лише до кінця листопада.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця місяця діє так званий "м'який локдаун", запроваджений у зв'язку зі зростанням кількості нових заражень коронавірусом. Цими правилами були обмежені контакти громадян, зачинені ресторани й бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки у країні продовжують працювати.

Читайте також: Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Дивитись відео 05:41 Поділитись Новий локдаун через коронавірус у Німеччині - у чому він полягає (29.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kbfV Новий локдаун через коронавірус у Німеччині - у чому він полягає