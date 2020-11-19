 У Німеччині планують посилити локдаун, але послаблять його на свята | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

У Німеччині планують посилити локдаун, але послаблять його на свята

Глави федеральних земель Німеччини домовилися посилити карантинні обмеження. При цьому на Різдво й Новий рік діятимуть спеціальні правила. Остаточне рішення ухвалять 25 листопада на зустрічі з Анґелою Меркель.

У Німеччині хочуть послабити локдаун на період Різдва і Нового року, але до цього дещо посилити обмеження

У Німеччині хочуть послабити локдаун на період Різдва і Нового року, але до цього дещо посилити обмеження

Очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт резолюції, яка передбачає посилення локдауну в країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомляють німецькі ЗМІ, які мають у розпорядженні цей документ.

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За цими даними, глави федеральних земель домовились про посилення карантинних обмежень з 1 грудня щонайменше до 20 грудня. Пропонується дозволити приватні зустрічі максимум п'яти людей лише із двох різних домогосподарств. При цьому не враховуватимуть дітей віком до 14 років. Наразі дозволено зустрічатися 10 особам із двох домогосподарств.

На період святкування Різдва та Нового року - з 23 грудня до 1 січня - пропонується послабити ці правила. У цей період хочуть дозволити зустрічі максимум 10 людей із різних домогосподарств. При цьому також не будуть враховуватися діти до 14 років.

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Вимоги до носіння масок

Керівники німецьких земель також домовилися про обов'язок носіння масок у тому числі на робочих місцях. Винятком може послужити ситуація, коли співробітники сидять на відстані у півтора метра один від одного.

Крім того, урядовці хочуть зобов'язати носити маски усіх учнів, починаючи із сьомих класів, у школах в регіонах, де налічується більше 50 нових заражень на 100 тисяч жителів протягом семи днів. Вищі навчальні заклади, згідно з документом, повинні повністю перейти на дистанційний режим роботи.

Остаточне рішення щодо впровадження даних карантинних обмежень ухвалять 25 листопада на зустрічі очільників федеральних земель із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Раніше Меркель та віцеканцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) зробили заяву, з якої випливає, що вони прагнуть налаштувати громадян на посилення протиепідемічних обмежень, які першочергово мали діяти лише до кінця листопада.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця місяця діє так званий "м'який локдаун", запроваджений у зв'язку зі зростанням кількості нових заражень коронавірусом. Цими правилами були обмежені контакти громадян, зачинені ресторани й бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки у країні продовжують працювати.

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Дивитись відео 05:41

Новий локдаун через коронавірус у Німеччині - у чому він полягає

  • Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

    Берлін. Осінні настрої

    Тірґартен

    Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

  • Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її Золотою Ельзою. Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

    Берлін. Осінні настрої

    Золота Ельза

    Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її "Золотою Ельзою". Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

  • Мистецькі скарби є звичайно головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

    Берлін. Осінні настрої

    Музейний острів

    Мистецькі скарби є, звичайно, головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

  • Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, можна побачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

    Берлін. Осінні настрої

    Лустґартен

    Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, часто можна бачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

  • Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на фарби раму з покрову сусіднього Тірґартена.

    Берлін. Осінні настрої

    Потсдамська площа

    Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на кольори раму з покрову сусіднього Тірґартена.

  • Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

    Берлін. Осінні настрої

    Урядовий квартал

    Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

  • Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

    Берлін. Осінні настрої

    Будівля Рейхстагу

    Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

  • Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Берлін. Осінні настрої

    Бранденбурзькі ворота

    Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Автор: Луїза Вольф


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