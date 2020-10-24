 Німецькі кінотеатри придумали, як нагадати про себе глядачам | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.11.2020

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Культура й стиль життя

Німецькі кінотеатри придумали, як нагадати про себе глядачам

Під час пандемії виникло багато бізнес-ідей, але в даному разі йдеться не тільки про гроші. Важливо, щоб клієнти не забули запах попкорну - так би мовити, дорогу в кіно.

BdT Deutschland Popcorn-Lieferservice

Дедалі більше німецьких кінотеатрів, закритих тепер через другий у Німеччині частковий локдаун, пропонують своїм клієнтам ось такий сервіс - доставку свіжого попкорну і мексиканських чіпсів начос додому. Деякі також торгують ними на винос. Ці фотографії інформаційного агентства dpa були зроблені в місті Кобленці в землі Рейнланд-Пфальц.

Німецькі кінотеатри пропонують доставку попкорну

Працівник кінотеатру "Одеон" у Кобленці готує чергове замовлення до доставки

Попкорн з доставкою додому

За вартості замовлення від 20 євро і вище - доставка безкоштовна. Якщо менше, то два євро. Розвозять попкорн і начос на електровелосипедах. Передають - безконтактно і заздалегідь просять не намагатися давати чайові. Як розповів директор одного з міських кіноцентрів в Кобленці Крістіан Кляйн (Christian Klein), роблять вони це не з розрахунку заробити великі гроші, а для того, щоб клієнти не забули про те, що кінотеатри взагалі існують: "Щоб про кіно пам'ятали".

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Німецькі кінотеатри пропонують доставку попкорну

Попкорн замовляли?

Де заправитися попкорном

У місті Альцай у тій самій федеральній землі попкорн з тутешнього кінотеатру "Балі" зараз можна купити на одній з місцевих автомобільних заправок. Власник домовився про таку взаємовигідну співпрацю зі своїм знайомим - орендарем бензозаправної станції. Кожні вихідні попкорнозалежним клієнтам тут продають по 200 відерець цього хрусткого товару.

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DW.COM

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