Німецькі кінотеатри придумали, як нагадати про себе глядачам

Під час пандемії виникло багато бізнес-ідей, але в даному разі йдеться не тільки про гроші. Важливо, щоб клієнти не забули запах попкорну - так би мовити, дорогу в кіно.
Дедалі більше німецьких кінотеатрів, закритих тепер через другий у Німеччині частковий локдаун, пропонують своїм клієнтам ось такий сервіс - доставку свіжого попкорну і мексиканських чіпсів начос додому. Деякі також торгують ними на винос. Ці фотографії інформаційного агентства dpa були зроблені в місті Кобленці в землі Рейнланд-Пфальц.
За вартості замовлення від 20 євро і вище - доставка безкоштовна. Якщо менше, то два євро. Розвозять попкорн і начос на електровелосипедах. Передають - безконтактно і заздалегідь просять не намагатися давати чайові. Як розповів директор одного з міських кіноцентрів в Кобленці Крістіан Кляйн (Christian Klein), роблять вони це не з розрахунку заробити великі гроші, а для того, щоб клієнти не забули про те, що кінотеатри взагалі існують: "Щоб про кіно пам'ятали".
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У місті Альцай у тій самій федеральній землі попкорн з тутешнього кінотеатру "Балі" зараз можна купити на одній з місцевих автомобільних заправок. Власник домовився про таку взаємовигідну співпрацю зі своїм знайомим - орендарем бензозаправної станції. Кожні вихідні попкорнозалежним клієнтам тут продають по 200 відерець цього хрусткого товару.
У низці країн знову запровадили жорсткі обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Поки одні заклади закриваються, інші залишаються відкритими. DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом у Німеччині.
Федеральний уряд та місцева влада Німеччини хочуть запровадити жорсткіші обмеження через епідемію COVID-19. За даними ЗМІ, уряд планує обмежити контакти людей і зобов'язати всіх учнів і вчителів носити маски у школах.