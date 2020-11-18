Парламент ФРН розширив повноваження уряду для боротьби з COVID-19

Нижня палата німецького парламенту у середу, 18 листопада, ухвалила зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, який надасть німецькому уряду більше повноважень для запровадження обмежень для боротьби проти епідемії коронавірусу.

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"За" зміни до закону проголосувало 415 депутатів Бундестагу, 236 висловилося "проти", ще восьмеро - утрималися, повідомив голова нижньої палати Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schaeuble). Документ підтримали фракції великої коаліції - блоку партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократичної партії Німеччини, а також Зелені. Проти проголосували фракції Лівої, Вільної демократичної партій та правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

Зміни до закону

Метою законопроєкту, який носить офіційну назву "третій закон захисту населення", є, серед іншого, законодавче закріплення та конкретизація ухвалених раніше в країні заходів боротьби з поширенням коронавірусу, які були запроваджені постановами уряду, зауважує агенція dpa.

У законі про захист населення від інфекційних хвороб раніше містилася загальна згадка про запровадження "необхідних заходів задля захисту" від хвороб, до яких можуть вдатися "відповідні органи влади". У новій редакції закону, згідно з ухваленими змінами, з'явиться новий параграф, який перераховує можливі заходи, які можуть запроваджувати земельні уряди та компетентні органи влади: наприклад, приписи щодо дотримання соціальної дистанції, обмеження на пересування та контактування з іншими людьми, або обмеження для проведення культурних та дозвільних заходів. Усі ці заходи були запроваджені навесні цього року і частково - на початку листопада, коли у ФРН почав діяти так званий "м'який локдаун".

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Також у законі тепер міститиметься критична величина кількості нових випадків інфікування, яка слугує орієнтиром для запровадження обмежень - від 35 до 50 випадків на 100 тисяч населення протягом семи останніх днів.

Пізніше у середу законопроєкт підтримала також верхня палата німецького парламенту, Бундесрат. У цей же день до кінця дня законопроєкт має підписати федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), після чого у четвер, 19 листопада, він набуде чинності.

Розгляд законопроєкту у парламенті супроводжувався палкими дебатами, а також кількатисячною демонстрацією противників обмежуючих заходів біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Через недотримання учасниками протиепідемічних правил та невиконання наказу розійтися поліція із застосуванням водометів та інших спецзасобів розігнала акцію протесту, було затримано понад сто осіб.