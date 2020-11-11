Глава МОЗ ФРН обіцяє, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов'язковою

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) у середу, 18 листопада, заявив, що влада Німеччини не збирається запроваджувати вимогу обов'язкової вакцинації населення від коронавірусу.

"Я даю вам слово: обов'язкової вакцинації не буде", - заявив Шпан під час дебатів у Бундестазі, виступаючи у підтримку федерального уряду під час обговорення поправок до закону "Про захист від інфекційних захворювань", які покликані забезпечити достатню правову підставу для запровадження додаткових обмежувальних заходів під час пандемії, передає агентство dpa.

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Він також окремо звернувся до лідера фракції опозиційної правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Александера Ґауланда (Alexander Gauland), закликавши його "припинити стверджувати щось інше". Під час виступу Шпана депутати від АдН, яка від початку пандемії критикувала політику уряду щодо подолання епідемії коронавірусної хвороби, підняли плакати із надписами, що 18 листопада - день смерті Конституції Німеччини.

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Під час виступу Шпан також вказав на зростання показників кількості інфікованих і великий ризик того, що лікарні можуть не впоратися із напливом хворих. Він зазначив, що під час ухвалення рішення законодавці разом з урядом мають дотриматися балансу між негативними наслідками для економіки і загрози здоров'ю людей, а також мають зважити, "до яких втрат ми готові і можемо витримати, і де саме".

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"Ми вже зробили певні кроки і експоненційне зростання призупинилося. Але ми ще не подолали плато. Зараз мова йде про те, щоб пройти через кризу з найменшими втратами", - заявив Шпан, виступаючи на підтримку запровадження поправок до закону.

Протести проти карантинних обмежень

Поки у Бундестазі точилися дебати щодо поправок до закону "Про захист від інфекційних захворювань", поліція в центрі Берліна була змушена застосувати водомети, щоб розігнати демонстрацію противників карантинних обмежень.

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Організатори демонстрації спочатку планували провести її біля Бундестагу, проте через заборону з боку влади місце зборів було перенесено до Бранденбурзьких воріт. Неподалік від будівлі парламенту заплановане проведення ще двох демонстрацій. Крім того, низка активістів в інтернеті закликали також виходити на протести, не попереджаючи про це попередньо поліцію.

Нагадаємо, що раніше цього тижня наміри уряду ФРН посилити правила нинішнього "м'якого локдауну" не знайшли підтримки більшості керівників земельних урядів.