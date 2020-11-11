У Німеччині планують посилити "м'який локдаун"

Федеральний уряд та місцева влада Німеччини хочуть запровадити жорсткіші обмеження через епідемію COVID-19. За даними ЗМІ, уряд планує обмежити контакти людей і зобов'язати всіх учнів і вчителів носити маски у школах.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 16 листопада, обговорить із очільниками урядів федеральних земель нові заходи для посилення обмежень "м'якого локдауну", що вже діє у країні.
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У проєкті рішення, про який повідомляють німецькі ЗМІ, уряд хоче закликати людей повністю відмовитися від приватних святкувань до Різдва. Також уряд планує законодавчо обмежити контакти між людьми. Зокрема дітям і підліткам дозволять у вільний час зустрічатися лише з одним "постійним другом", а дорослим - проводити зустрічі тільки з представниками одного "постійного дружнього домогосподарства".
На вулиці людям дозволять зустрічатися лише із членами власного домогосподарства та максимум із двома людьми з іншого. Крім того, дітей усіх вікових категорій та вчителів можуть зобов'язати носити маски під час перебування на території шкіл, а також на заняттях.
Серед інших пропозицій уряду - вимога до людей із легкими симптомами застуди, такими як кашель або нежить, ізолюватись і піти на карантин. Ці пропозиції ще можуть змінитися під час обговорення між федеральним та регіональним урядами.
Нагадаємо, уряд ФРН із 2 листопада запровадив у країні "м'який локдаун". Нині в Німеччині дозволено зустрічатися не більше ніж десятьом особам із двох домогосподарств. Ресторани, бари, клуби та дискотеки зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати на виніс. Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою. Водночас у країні надалі працюють торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.
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Ці обмеження призупинили ріст кількості нових заражень коронавірусом, однак наразі немає ознак того, що вони призведуть до зменшення кількості інфікувань, зазначається у проєкті уряду.
23 листопада канцлерка ФРН та керівники федеральних земель знову зустрінуться і, можливо, ухвалять подальші заходи із врахуванням динаміки кількості заражень до того часу.
Станом на кінець жовтня у Німеччині виявили 520 тисяч випадків захворювання на COVID-19, але за перші два тижні листопада кількість випадків зросла на 50 відсотків - до 780 тисяч випадків. За той же час кількість пацієнтів з COVID-19 у реанімаціях німецьких лікарень зросла на 70 відсотків, що викликало побоювання через їхню можливу перевантаженість у найближчому майбутньому.
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