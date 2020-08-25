Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження
У Лейпцигу три місяці тому влаштували концерт-експеримент, щоб більше дізнатися про поширення коронавірусу на масових заходах та знизити ризик зараження. Нині стали відомими результати.
На тестовому концерті маски FFP2 були обов'язковою умовою для усіх глядачів
Тестовий концерт із трьох частин - три сценарії наукового експерименту. Створюючи різні умови для публіки, науковці з університету Галле-Віттенберга хотіли з'ясувати ризики зараження коронавірусом на масовому заході в закритому приміщенні. Вийти на сцену заради науки погодився німецький попспівак Тім Бендцко (Tim Bendzko). На концерт, який відбувся в серпні, зібралися близько 1200 добровольців. Усі глядачі заздалегідь зробили тест на СOVID-19 і під час концерту були в захисних масках класу FFP2. Результати дослідження опублікували зовсім недавно, коли в Німеччині через зростання кількості заражень був оголошений м'який локдаун, а культурні заходи по всій країні скасували. "Кращої драматургії і не придумаєш", - пожартував на пресконференції професор Міхаель Ґекле (Michael Gekle), декан медичного факультету університету в Галле. За його словами, дослідження викликало в різних країнах великий резонанс.
У рамках проєкту RESTART-19 кожному глядачеві одягли спеціальний датчик, за допомогою якого можна було відстежувати його пересування та шляхи аерозолів - дрібних частинок, які внаслідок дихання потрапляють у повітря і можуть містити вірус, а також дистанцію між глядачами з точністю до декількох сантиметрів. Глядачів, які брали участь у першій частині експерименту, розсадили близько одне до одного, як до пандемії. Жодних обмежень - крім масок - не було. Дві інші групи глядачів сиділи на відстані одне від одного - спочатку меншій, потім більшій. За допомогою комп'ютерної симуляції науковці відтворили систему подачі повітря в приміщення арени і змоделювали поширення коронавірусу при різних варіантах вентиляції. Також були випробувані різні концепції організації входу й виходу глядачів, зокрема, на третьому концерті входів було в чотири рази більше, ніж на першому.
Німецький попспівак Тім Бендцко на експериментальному концерті в Лейпцигу
Загальний висновок вчених: масові заходи, що проводяться за дотримання заходів гігієни й хорошої вентиляції, майже не впливають на загальне зростання кількості інфекцій. Якщо такі заходи відвідували б 100 тисяч осіб щомісяця, то на них, в залежності від суворості санітарних заходів, заразилося б 0,4-2,3 відсотка глядачів. У гіршому випадку, тобто за відсутності масок, соціальної дистанції та поганої вентиляції, кількість інфікованих може сягнути 23 відсотків.
На підставі результатів дослідження керівник відділення інфектології університетської клініки Галле Штефан Моріц (Stefan Moritz) озвучив низку рекомендацій щодо проведення безпечних концертів та інших масових заходів на закритій арені в умовах пандемії. Науковці не радять збирати повні зали: кількість глядачів краще обмежувати в залежності від актуальних даних щодо кількості інфекцій. Крім того, безпечніше проводити концерти з сидячими місцями замість стоячих - так простіше зафіксувати дистанцію між глядачами. Третя рекомендація: краще збільшити кількість входів, оскільки перш за все під час очікування в черзі контакти триваліші й тісніші, що сприяє поширенню коронавірусу.
Керівник дослідження Моріц наголошує на важливості носіння масок упродовж всього заходу. У ході опитування учасників проєкту з'ясувалося, що абсолютна більшість готова їх носити, хоча перевага віддавалась звичайним тканинним маскам. І такі маски з тканини, на думку вчених, були б достатніми - головне, щоб їжа і напої були дозволені тільки на сидячих місцях. Важливо також, щоб були співробітники, які би стежили за дотриманням правил гігієни. Особливе значення для запобігання зростанню захворюваності має застосування системи подачі повітря, що відповідає сучасним стандартам.
Німецький Інститут імені Роберта Коха розраховує на вакцинацію всього населення в Німеччині лише до 2022 року. На думку науковців з Галле, відмова від культурних заходів - не вирішення проблеми. Концерт за умови дотримання правил гігієни є безпечнішим, ніж весілля з великою кількістю гостей, упевнені вони. Тому керівник дослідження професор Моріц закликає за всієї складності актуальної ситуації адекватно використовувати нові дані. При цьому науковці не виключають, що на великому футбольному матчі й будь-якому іншому великому заході ситуація може відрізнятися від тієї, яку вони змоделювали. Адже це був тільки експеримент, а його учасники суворо дотримувалися усіх правил.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Таїланд: навчання у пластиковій коробці
Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин
Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Швеція: особливий шлях також і в школах
Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції
Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Палестина: відновлення навчання після довгої паузи
У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні
У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Індія: уроки через гучномовець
Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки
Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
США: учням теж вимірюють температуру
У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Бразилія: обійми для боротьби зі смутком
Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.