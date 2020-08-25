Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження

Тестовий концерт із трьох частин - три сценарії наукового експерименту. Створюючи різні умови для публіки, науковці з університету Галле-Віттенберга хотіли з'ясувати ризики зараження коронавірусом на масовому заході в закритому приміщенні. Вийти на сцену заради науки погодився німецький попспівак Тім Бендцко (Tim Bendzko). На концерт, який відбувся в серпні, зібралися близько 1200 добровольців. Усі глядачі заздалегідь зробили тест на СOVID-19 і під час концерту були в захисних масках класу FFP2. Результати дослідження опублікували зовсім недавно, коли в Німеччині через зростання кількості заражень був оголошений м'який локдаун, а культурні заходи по всій країні скасували. "Кращої драматургії і не придумаєш", - пожартував на пресконференції професор Міхаель Ґекле (Michael Gekle), декан медичного факультету університету в Галле. За його словами, дослідження викликало в різних країнах великий резонанс.

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Концерт з мінімальним ризиком

У рамках проєкту RESTART-19 кожному глядачеві одягли спеціальний датчик, за допомогою якого можна було відстежувати його пересування та шляхи аерозолів - дрібних частинок, які внаслідок дихання потрапляють у повітря і можуть містити вірус, а також дистанцію між глядачами з точністю до декількох сантиметрів. Глядачів, які брали участь у першій частині експерименту, розсадили близько одне до одного, як до пандемії. Жодних обмежень - крім масок - не було. Дві інші групи глядачів сиділи на відстані одне від одного - спочатку меншій, потім більшій. За допомогою комп'ютерної симуляції науковці відтворили систему подачі повітря в приміщення арени і змоделювали поширення коронавірусу при різних варіантах вентиляції. Також були випробувані різні концепції організації входу й виходу глядачів, зокрема, на третьому концерті входів було в чотири рази більше, ніж на першому.

Німецький попспівак Тім Бендцко на експериментальному концерті в Лейпцигу

Загальний висновок вчених: масові заходи, що проводяться за дотримання заходів гігієни й хорошої вентиляції, майже не впливають на загальне зростання кількості інфекцій. Якщо такі заходи відвідували б 100 тисяч осіб щомісяця, то на них, в залежності від суворості санітарних заходів, заразилося б 0,4-2,3 відсотка глядачів. У гіршому випадку, тобто за відсутності масок, соціальної дистанції та поганої вентиляції, кількість інфікованих може сягнути 23 відсотків.

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Сидячі місця й хороша вентиляція

На підставі результатів дослідження керівник відділення інфектології університетської клініки Галле Штефан Моріц (Stefan Moritz) озвучив низку рекомендацій щодо проведення безпечних концертів та інших масових заходів на закритій арені в умовах пандемії. Науковці не радять збирати повні зали: кількість глядачів краще обмежувати в залежності від актуальних даних щодо кількості інфекцій. Крім того, безпечніше проводити концерти з сидячими місцями замість стоячих - так простіше зафіксувати дистанцію між глядачами. Третя рекомендація: краще збільшити кількість входів, оскільки перш за все під час очікування в черзі контакти триваліші й тісніші, що сприяє поширенню коронавірусу.

Керівник дослідження Моріц наголошує на важливості носіння масок упродовж всього заходу. У ході опитування учасників проєкту з'ясувалося, що абсолютна більшість готова їх носити, хоча перевага віддавалась звичайним тканинним маскам. І такі маски з тканини, на думку вчених, були б достатніми - головне, щоб їжа і напої були дозволені тільки на сидячих місцях. Важливо також, щоб були співробітники, які би стежили за дотриманням правил гігієни. Особливе значення для запобігання зростанню захворюваності має застосування системи подачі повітря, що відповідає сучасним стандартам.

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Німецький Інститут імені Роберта Коха розраховує на вакцинацію всього населення в Німеччині лише до 2022 року. На думку науковців з Галле, відмова від культурних заходів - не вирішення проблеми. Концерт за умови дотримання правил гігієни є безпечнішим, ніж весілля з великою кількістю гостей, упевнені вони. Тому керівник дослідження професор Моріц закликає за всієї складності актуальної ситуації адекватно використовувати нові дані. При цьому науковці не виключають, що на великому футбольному матчі й будь-якому іншому великому заході ситуація може відрізнятися від тієї, яку вони змоделювали. Адже це був тільки експеримент, а його учасники суворо дотримувалися усіх правил.

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