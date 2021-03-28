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Респіраторні маски

Респіраторні маски - засіб індивідуального захисту від забурдненого повітря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "респіраторні маски".

Респіраторні маски використовуються для захисту органів дихання у випадку забруднення повітря, але також при високій загрозі заразитися інфекцією, що передається повітряно-крапельним шляхом. Респіраторні маски мають вищий ступінь захисту, ніж звичайні медичні маски. За рівнем захисту вони діляться на маски FFP1, FFP2 та FFP3. Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 2020-го -2021-го років у Німеччині, наприклад, уряд безплатно надав маски FFP2 особам старшим за 60 років та особам з групи ризику. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2

У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2 28.03.2021

Нові вимоги щодо носіння масок у багатьох громадських місцях, в магазинах та у транспорті почнуть діяти у німецькій столиці з 31 березня.

В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну

В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну 08.02.2021

При цьому в країні посилюють гігієнічні заходи - у багатьох місцях треба буде носити маски FFP2. Також треба буде мати негативний тест на коронавірус, щоб відвідати перукаря і масажиста.

Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Коронавірус: що треба знати про захисні маски 21.01.2021

Маски для захисту від вірусів з огляду на пандемію COVID-19 стали частиною побуту для людей по всьому світі. Приписи, які саме маски треба носити у громадських місцях, у Німеччині стали жорсткішими.
У Німеччині продовжили локдаун до середини лютого, обмеження посилять

У Німеччині продовжили локдаун до середини лютого, обмеження посилять 19.01.2021

Локдаун у Німеччині продовжили до 14 лютого. У крамницях та в транспорті буде обов'язковим носіння медичних масок.
У Баварії запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах

У Баварії запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах 12.01.2021

Починаючи з 18 січня в Баварії заходити в громадський транспорт або в магазини можна буде тільки в респіраторах FFP2, вирішив земельний уряд.
Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину

Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину 17.12.2020

Штраф до 5,1 тисячі гривень мають сплачувати ті підприємці, які допускають людей без респіраторів чи масок у приміщення чи громадський транспорт. За неносіння масок в громадських місцях штрафи в Україні уже діють.
Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу

Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу 30.11.2020

До переданої гуманітарної допомоги для українських військових увійшли 20 мобільних апаратів ШВЛ і засоби особистого захисту від коронавірусу, повідомили в посольстві ФРН в Україні.
Рада запровадила штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Рада запровадила штрафи за відсутність масок у громадських місцях 06.11.2020

Законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів в Україні за відсутність маски у громадських місцях, проголосований в цілому Верховною Радою.

Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження

Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження 05.11.2020

У Лейпцигу три місяці тому влаштували концерт-експеримент, щоб більше дізнатися про поширення коронавірусу на масових заходах та знизити ризик зараження. Нині стали відомими результати.
Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19

Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19 23.10.2020

Жителі Японії звикли носити маски ще задовго до нинішньої пандемії COVID-19. І це пов'язано не лише з медичною доцільністю, але і з соціальними нормами і культурою.
Науковці сумніваються в дієвості пластикових екранів у боротьбі з коронавірусом

Науковці сумніваються в дієвості пластикових екранів у боротьбі з коронавірусом 15.07.2020

Чи допомагають популярні пластикові маски-екрани так само запобігти поширенню коронавірусу, як і звичайні маски? У Швейцарії в цьому сумніваються.
Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення респіраторних масок до ЄС

Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення респіраторних масок до ЄС 14.03.2020

Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення до Польщі 50 тисяч заборонених для експорту респіраторних масок.

Маски від коронавірусу: креатив чи засіб захисту? (28.02.2020) 28.02.2020

На тлі поширення коронавірусу у Гонконгу дефіцит респіраторних масок. Волонтери театрального гуртка креативно підійшли до вирішення цієї проблеми. Дивіться, як саме та чи дійсно маски є ефективним захистом.