Респіраторні маски - засіб індивідуального захисту від забурдненого повітря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "респіраторні маски".

Респіраторні маски використовуються для захисту органів дихання у випадку забруднення повітря, але також при високій загрозі заразитися інфекцією, що передається повітряно-крапельним шляхом. Респіраторні маски мають вищий ступінь захисту, ніж звичайні медичні маски. За рівнем захисту вони діляться на маски FFP1, FFP2 та FFP3. Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 2020-го -2021-го років у Німеччині, наприклад, уряд безплатно надав маски FFP2 особам старшим за 60 років та особам з групи ризику. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.