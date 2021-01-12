Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Під час пандемії COVID-19 по всьому світі вимога носити маску у громадському транспорті або у магазинах стала нормою. При цьому вид маски досі здебільшого не мав значення - головне було прикрити нею ніс та рот. Утім, поступово підхід до цього питання міняється. Зокрема, уряд Німеччини, слідом за низкою інших країн, запровадив жорсткіші вимоги до масок. Тепер носити найпростішу - тканеву - маску у громадських місцях недостатньо. Німцям у таксі, автобусах чи метро, крамницях чи у державних установах доведеться носити як мінімум тришарову (зазвичай блакитного кольору) хірургічну маску або медичну маску стандарту захисту FFP2 (як правило, білого кольору). Першим таку вимогу запровадив уряд Баварії, однак днями федеральний уряд своїм рішенням поширив її на всю Німеччину. Нагадуємо відмінності між основними типами масок.

У креативній масці з тканини у Німеччині вже далеко не підеш

Маска з тканини

Донедавна у громадських місцях у Німеччині було достатньо закрити ніс і рот звичайною маскою з тканини або навіть простим шарфом. При видиху тканина є перепоною для повітряного струменя, і це суттєво знижує можливе поширення зараженого повітря. Тобто, така маска може деякою мірою захистити оточуючих від зараження коронавірусом, однак аж ніяк не захистить того, хто її носить. Навіть такий засіб захисту у громадських місцях є важливим, оскільки нерідко люди можуть розповсюджувати вірус за відсутності симптомів хвороби, навіть не знаючи про це.

Хірургічні маски до пандемії COVID-19 використовувалися передовсім під час проведення операцій

Хірургічна маска

Це тришарова маска з синтетичних нетканих волокон. Поміж двома зовнішніми шарами всередині знаходиться фільтруючий шар. До пандемії зазвичай така маска використовувалася лікарями під час операцій задля захисту пацієнта від можливої інфекції. Тож маску, що має зазвичай блакитний колір, називають хірургічною. Однак захист для оточуючих забезпечений лише у тому разі, якщо таку маску міняти хоча би раз на дві години. Багаторазове використання маски не передбачене - вона втрачає придатність.

Людину хірургічна маска майже не захищає від інфікування. Мінімальний захист будь-якої маски полягає принаймні у тому, що вона заважає людині чухати собі носа або доторкатися до рота, чого може бути достатньо для інфікування. Утім, терти очі так само небезпечно, від чого жодна маска не захищає. Саме тому лікарі інфекційних відділень у лікарнях зазвичай крім маски вищого ступеня захисту носять ще й спеціальні окуляри.

Маска FFP2 або FFP3 надійно захищає від вірусів. Однак маска з клапаном захищає лише носія, але не оточуючих

Маски стандарту FFP: кращий захист

Респіратори, що фільтрують частки, класифікуються у Європейському Союзі відповідно до стандарту захисту FFP (англ. - filtering face piece - фільтруючий засіб на обличчя). Ці маски, починаючи від рівня FFP2, містять спеціальні синтетичні волокна, які зупиняють віруси за допомогою електростатичної дії. Здебільшого одноразові маски стандарту FFP зовні зроблені з міцної пресованої целюлози білого кольору. Однак важливо пам'ятати, що маски FFP з пластиковим клапаном видиху захищають лише носія, але не оточуючих!

Стандарт FFP має три ступені захисту. Слід мати на увазі, що маски стандарту FFP1 не захищають достатньою мірою від вірусів. Вони призначені передовсім для захисту від пилу, наприклад, під час виконання ремонтних робіт.

Респіратор FFP2 без клапана - найбільш практичний у повсякденні варіант для захисту себе і оточуючих. Якщо, звісно, як слід прилягає до носа.

FFP2 - найкращий варіант для повсякдення

Достатній рівень захисту від вірусів забезпечує ступінь FFP2. Такі маски з самого початку пандемії здебільшого носив медичний персонал, однак згодом вони з'явилися у достатній кількості в аптеках і стають дедалі поширенішими у повсякденному житті.

Респіратори рівня FFP3 гарантують найвищий рівень захисту від вірусів. Їх застосовує персонал інфекційних відділень у лікарнях, який постійно перебуває у контакті з хворими і має справу з високим вірусним навантаженням. Крім масок, медики у таких ситуаціях працюють у захисних костюмах, окулярах і рукавицях.

Проблеми на практиці

Зрозуміло, що маска FFP2 дає значно кращий рівень захисту, ніж хірургічна або маска з тканини. Однак лише у тому разі, якщо вона застосовується лише один раз. Адже ці маски є одноразовими. Їх, у принципі, можна використати повторно, якщо стерилізувати, прогрівши у духовці при температурі 80 градусів. Однак це можна робити максимум кілька разів і на практиці це роблять далеко не всі. А для одноразового використання багатьом маски FFP2 надто дорогі - вони коштують у рази більше за звичайні хірургічні маски. Якщо запровадити обов'язок носити у громадських місцях виключно маски FFP2, це може підвищити ціни на них, побоюються фахівці. Можливо, саме з огляду на це німецький уряд, зрештою вирішив, не запроваджувати примус на ці маски.

Треба враховувати також те, що маски стандарту FFP2 мають значно вищий рівень спротиву, що ускладнює дихання. Тож фахівці не рекомендують працювати у масці цього рівня захисту більше 75 хвилин поспіль. Після такого проміжку часу радять зробити перерву у півгодини - без маски. Проблеми з використанням масок вищого рівня захисту можуть виникнути й у людей із захворюваннями дихальних шляхів.