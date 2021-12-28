Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

FFP2

FFP2 - позначення рівня захисту респіраторних масок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "FFP2".

Абревіатура FFP (Filtering Face Piece) використовується для позначення рівня захисту респіраторної маски. Респіратори з рівнем захисту FFP2 відфільтровують щонайменше 94 відсотків забруднень у повітрі, яким дихає носій такої маски. Респіраторні маски з рівнем захисту FFP3 відфільтровують 99 відсотків забруднень, але в таких масках значно складніше дихати. У Німеччині під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 запровадили в транспорті та магазинах обов’язкове носіння медичних масок або респіраторних масок з рівнем захисту FFP2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Омікрон-варіант коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини

Омікрон-варіант коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини 28.12.2021

П'ята хвиля коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини і може призвести до перебоїв у забезпеченні населення. Підприємства намагаються захистити співробітників та виробництво.
Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски

Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски 14.06.2021

Число заражень коронавірусом у Німеччині зменшується, тому обов'язкове носіння масок у громадських місцях можна поступово скасовувати, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Як медичні маски переробляють на шкільні стільці (19.04.2021) 19.04.2021

Боротьба з пандемією спричинила додаткові обсяги пластикового сміття. У Великобританії використані пластикові маски, халати та інші засоби антивірусного захисту навчилися переробляти на цінний ресурс.
У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2

У Берліні у магазинах і транспорті стануть обов'язковими респіратори FFP2 28.03.2021

Нові вимоги щодо носіння масок у багатьох громадських місцях, в магазинах та у транспорті почнуть діяти у німецькій столиці з 31 березня.

В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну

В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну 08.02.2021

При цьому в країні посилюють гігієнічні заходи - у багатьох місцях треба буде носити маски FFP2. Також треба буде мати негативний тест на коронавірус, щоб відвідати перукаря і масажиста.

Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Коронавірус: що треба знати про захисні маски 21.01.2021

Маски для захисту від вірусів з огляду на пандемію COVID-19 стали частиною побуту для людей по всьому світі. Приписи, які саме маски треба носити у громадських місцях, у Німеччині стали жорсткішими.
У Німеччині продовжили локдаун до середини лютого, обмеження посилять

У Німеччині продовжили локдаун до середини лютого, обмеження посилять 19.01.2021

Локдаун у Німеччині продовжили до 14 лютого. У крамницях та в транспорті буде обов'язковим носіння медичних масок.
У Баварії запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах

У Баварії запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах 12.01.2021

Починаючи з 18 січня в Баварії заходити в громадський транспорт або в магазини можна буде тільки в респіраторах FFP2, вирішив земельний уряд.
Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу

Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу 16.12.2020

Як можна врятувати якнайбільше життів під час пандемії COVID-19? Здається, у південнонімецькому місті Тюбінген знайшли відповідь на це запитання.
Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу

Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу 30.11.2020

До переданої гуманітарної допомоги для українських військових увійшли 20 мобільних апаратів ШВЛ і засоби особистого захисту від коронавірусу, повідомили в посольстві ФРН в Україні.
BMW випускатиме медичні маски

BMW випускатиме медичні маски 08.04.2020

Гендиректор німецького автовиробника BMW запевнив, що дуже скоро компанія вироблятиме кілька сотень тисяч масок на день.
Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення респіраторних масок до ЄС

Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення респіраторних масок до ЄС 14.03.2020

Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення до Польщі 50 тисяч заборонених для експорту респіраторних масок.