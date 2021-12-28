FFP2 - позначення рівня захисту респіраторних масок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "FFP2".

Абревіатура FFP (Filtering Face Piece) використовується для позначення рівня захисту респіраторної маски. Респіратори з рівнем захисту FFP2 відфільтровують щонайменше 94 відсотків забруднень у повітрі, яким дихає носій такої маски. Респіраторні маски з рівнем захисту FFP3 відфільтровують 99 відсотків забруднень, але в таких масках значно складніше дихати. У Німеччині під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 запровадили в транспорті та магазинах обов’язкове носіння медичних масок або респіраторних масок з рівнем захисту FFP2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.