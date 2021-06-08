Глава МОЗ Німеччини пропонує почати скасувувати обов'язкові маски

Зменшення рівня інфікування коронавірусом в Німеччині означає, що обов'язкове носіння масок у громадських місцях може бути скасоване, запропонував очільник німецького МОЗ Єнс Шпан (Jens Spahn). "Ми повинні рухатись поетапно з огляду на падіння рівня захворюваності. На початковому етапі може в основному бути скасовано обов'язок носити маски під час перебування на вулиці", - сказав він, передають у понеділок, 14 червня, видання медіагрупи Funke.

За його словами, у тих частинах Німеччини, де рівень зараження низький, а рівень вакцинації високий, також може бути поступово скасований обов'язок носити маски в приміщеннях. Втім, маски слід продовжувати носити за певних обставин, коли є якісь "сумніви", наприклад під час подорожей чи зустрічей з іншими людьми в приміщенні, наголосив Шпан.

Проти скасування обов'язку носити маски в школах вже висловились німецькі вчителі. Глава Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger) закликав бути з цим "якомога обережнішими". "Вірус ще не зник з поля зору", - сказав він, передає видання dpa.

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За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за останню добу у Німеччині було зафіксовано 549 випадків інфікування коронавірусом. Наразі першу дозу вакцини проти коронавірусу у країні отримали 48,1 відсотка жителів. Повне щеплення мають вже 25,7 відсотка.