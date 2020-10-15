МОЗ ФРН купувало маски у фірми чоловіка міністра - ЗМІ

Журналісти німецького тижневика Der Spiegel оприлюднили в неділю, 21 березня, розслідування, згідно з яким 2020 року федеральне міністерство охорони здоров'я придбало 570 тисяч масок FFP2 у компанії Burda GmbH. В основу матеріалу видання лягли передані урядом в Бундестаг документи щодо проведення держзакупівель.

Це повідомлення не мало б особливого значення, якби не одна цікава деталь - берлінський офіс медіакомпанії Burda GmbH очолює чоловік міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahns), Даніель Функе (Daniel Funke). Тож авторів статті й зацікавила саме ця угода, оскільки може йти мова про ймовірний конфлікт інтересів.

У відомстві й компанії кажуть, що законів не порушували

Тим часом у самому міністерстві й у компанії Burda запевнили журналістів Der Spiegel, що жодних правових норм під час укладення й виконання угоди не порушували. "У квітні 2020 року правління Hubert Burda Media запропонувало допомогу міністерству охорони здоров'я в закупівлі масок, саме тоді, коли німецький уряд терміново шукав захисні маски", - цитує видання відповідь речника компанії. Водночас у відомстві переконують, що, "контракт з Burda GmbH було укладено і оформлено після отримання пропозицій згідно зі стандартною процедурою за ринковими цінами". Ці слова речник відомства повторив і на запит журналістів агентства AFP.

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За даними авторів розслідування, згадана в переданих Бундестагу документах угода зазначена як так звана пряма закупівля - це означає, що угоду узгодили безпосередньо між МОЗ ФРН і компанією без попередньої процедури тендеру.

За даними компанії Burda, угода щодо поставок такої партії масок проводилися через компанію в Сінгапурі, 10 відсотків акцій якої належать самій Burda. Ціна масок становила 1,73 долара США за штуку. Маски були передані представникам МОЗ ФРН в Шанхаї 17 квітня 2020 року. Саме відомство згодом взяло на себе транспортування цієї партії до Німеччини повітряним транспортом й супровідні витрати. Компанія Burda внесла передплату за цю партію масок, а згодом МОЗ ФРН відшкодувало їй цю суму на більш ніж 909 тисяч євро. Крім того, у компанії запевняють, що під час передачі масок відомству жодних націнок не було, тобто МОЗ ФРН придбало ці захисні маски за тою ж ціною, що перед цим придбала Burda.

У квітні 2020 року перед МОЗ ФРН стояло завдання терміново закупити захисні маски FFP2, які в Німеччині стали дефіцитними. Щоб пришвидшити поставки, міністр Єнс Шпан звернувся до послуг різноманітних приватних компаній, в тому числі й Volkswagen, Lufthansa і BASF. Завданням цим компаній було якомога швидше придбати маски FFP2 на азійському ринку в інтересах уряду ФРН.

Тим часом розслідування іншого німецького видання Die Zeit показало, що у квітні 2020 року компанія Fiege, близька до партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), членом якої є і сам міністр Шпан, була уповноважена на перевезення захисник масок з Китаю до Німеччини. Цікаво, що пропозиціями інших компаній, котрі були готові надавати аналогічні послуги, МОЗ ФРН знехтувало.

Тягар "маскового скандалу" і зв'язків ХДС з автократами

Нагадаємо, раніше в партії ХДС, що входить до правлячої коаліції, спалахнув так званий "масковий скандал", де низку політиків від ХДС звинуватили в махінаціях під час закупівель масок. Це призвело в тому числі й до відставок декого з політиків ХДС. Практично одночасно з цим скандалом ХДС потрясли звинувачення в корупції та зв'язках з авторитарним режимом у Азербайджані окремих членів партії.

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