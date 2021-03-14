Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Правляча у Німеччині партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якої входить також німецька федеральна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), на тлі "маскового скандалу" та закидів у корупції на адресу деяких представників цієї політичної сили зазнала безпрецедентної поразки на виборах до місцевих парламентів (ландтагів), які відбулися в неділю, 14 березня, у федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Баден-Вюртемберг.

У землі Рейнланд-Пфальц, за попередніми результатами, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членкинею якої є чинна голова земельного уряду Малу Драєр (Malu Dreyer). СДПН разом з ХДС/ХСС також входить до правлячої коаліції у німецькому Бундестазі.

Соціал-демократка Малу Драєр і далі очолюватиме уряд Рейнланд-Пфальцу

Соціал-демократична партія, яка керує у федеральній землі вже 30 років, за попередніми даними, здобуває 35,7 відсотка голосів, що трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС/ХСС проголосували 27,7 відсотка, а за Зелених - 9,3 відсотка. Результат консерваторів у цій землі - найгірший в історії.

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Підтримка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини"(АдН) зменшилася з минулих виборів з 12,6 до 8,3 відсотка, а за вільних демократів проголосували 5,5 відсотка. Вочевидь, уперше проходять до ландтагу землі представники партії "Вільні виборці" - за них проголосували близько 5,4 відсотка.

У цій землі при владі перебувала коаліція у складі соціал-демократів, Зелених, та вільних демократів. Малу Драєр вже заявила про намір продовжити керувати коаліцією у такому складу.

У землі Баден-Вюртемберг перемагають Зелені

На виборах ландтагу в землі Баден-Вюртемберг впевнену перемогу здобувають Зелені на чолі з чинним прем'єр-міністром землі Вінфрідом Кречманном (Winfried Kretschmann). Партія, яка і досі була правлячою, за попередніми результатами, здобула підтримку 32,6 відсотка виборців, що є найкращим результатом Зелених на виборах до ландтагу в історії.

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Вінфрід Кречманн готовий знову очолити уряд у Баден-Вюртемберзі

Друге місце із 24,1 відсотка посідає ХДС, який перебував в урядовій коаліції з Зеленими. Цей результат також став найгіршим в історії на виборах до ландтагу цієї федеральної землі. За СПДН віддали голоси 11 відсотків виборців, Вільну демократичну партію - 10,5 відсотків, АдН підтримали 9,7 відсотка виборців.

Вінфрід Кречманн вже заявив про намір сформувати "надійний та стабільний уряд", уникнувши при цьому відповіді на запитання, має він намір і надалі урядувати з консерваторами з ХДС чи планує утворити коаліцію з СДПН та вільними демократами, повідомляє інформагенція dpa.