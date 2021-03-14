 Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Чинним головам урядів федеральних земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц - Вінфріду Кречманну від Зелених і соціал-демократці Малу Драєр - за попередніми результатами, вдається зберегти свої посади.

Рука кидає бюлетень у скриньку під час виборів у Баден-Вюртемберзі

У Німеччині 14 березня відбулися вибори до ландтагів двох федеральних земель

Правляча у Німеччині партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якої входить також німецька федеральна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), на тлі "маскового скандалу" та закидів у корупції на адресу деяких представників цієї політичної сили зазнала безпрецедентної поразки на виборах до місцевих парламентів (ландтагів), які відбулися в неділю, 14 березня, у федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Баден-Вюртемберг. 

У землі Рейнланд-Пфальц, за попередніми результатами, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членкинею якої є чинна голова земельного уряду Малу Драєр (Malu Dreyer). СДПН разом з ХДС/ХСС також входить до правлячої коаліції у німецькому Бундестазі. 

Малу Драєр з чоловіком

Соціал-демократка Малу Драєр і далі очолюватиме уряд Рейнланд-Пфальцу

Соціал-демократична партія, яка керує у федеральній землі вже 30 років, за попередніми даними, здобуває 35,7 відсотка голосів, що трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС/ХСС проголосували 27,7 відсотка, а за Зелених - 9,3 відсотка. Результат консерваторів у цій землі - найгірший в історії.

Читайте також: У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів

Підтримка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини"(АдН) зменшилася з минулих виборів з 12,6 до 8,3 відсотка, а за вільних демократів проголосували 5,5 відсотка. Вочевидь, уперше проходять до ландтагу землі представники партії "Вільні виборці" - за них проголосували близько 5,4 відсотка.

У цій землі при владі перебувала коаліція у складі соціал-демократів, Зелених, та вільних демократів. Малу Драєр вже заявила про намір продовжити керувати коаліцією у такому складу.

У землі Баден-Вюртемберг перемагають Зелені

На виборах ландтагу в землі Баден-Вюртемберг впевнену перемогу здобувають Зелені на чолі з чинним прем'єр-міністром землі Вінфрідом Кречманном (Winfried Kretschmann). Партія, яка і досі була правлячою, за попередніми результатами, здобула підтримку 32,6 відсотка виборців, що є найкращим результатом Зелених на виборах до ландтагу в історії.

Читайте також: Як масковий скандал у Німеччині вдарить по партії Меркель перед виборами

Вінфрід Кречманн вітає прихильників

Вінфрід Кречманн готовий знову очолити уряд у Баден-Вюртемберзі

Друге місце із 24,1 відсотка посідає ХДС, який перебував в урядовій коаліції з Зеленими. Цей результат також став найгіршим в історії на виборах до ландтагу цієї федеральної землі. За СПДН віддали голоси 11 відсотків виборців, Вільну демократичну партію - 10,5 відсотків, АдН підтримали 9,7 відсотка виборців.

Вінфрід Кречманн вже заявив про намір сформувати "надійний та стабільний уряд", уникнувши при цьому відповіді на запитання, має він намір і надалі урядувати з консерваторами з ХДС чи планує утворити коаліцію з СДПН та вільними демократами, повідомляє інформагенція dpa.

Дивитись відео 01:16

Біженець із Сирії балотується до Бундестагу (09.02.2021)

 

Також за темою

Deutschland I Landtagswahl in Baden-Württemberg I Die Grünen

У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів 14.03.2021

За прогнозами, на виборах до ландтагів у Баден-Вюртембергу і Рейнланд-Пфальці перемагають відповідно Зелені та Соціал-демократична партія, які і раніше керували в цих землях.

Deutschland Erfurt Landtagswahl in Thüringen

У Тюрингії проходять вибори до ландтагу, АдН може подвоїти результат 27.10.2019

У німецькій федеральній землі Тюрингія проходять вибори до місцевого парламенту, на яких правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" може вдвічі збільшити своє представництво у ландтазі.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Політичний землетрус у Німеччині: прем'єра землі вперше обрали завдяки правопопулістам 05.02.2020

Вперше в історії Німеччини прем'єр-міністра однієї з федеральних земель обрали завдяки підтримці членів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Реклама

Докладно

Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

Попит на кокаїн під час локдауну - небезпека не лише у ФРН

Незважаючи на локдаун, тонни кокаїну потрапляють до Німеччини з Південної Америки. Як держава вирішує проблему?  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

Пандемія коштувала економіці ФРН 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року в Німеччині оголосили про банкрутство більше 16 тисяч підприємств.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  