У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів

У німецьких федеральних землях Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц у неділю, 14 березня, відбулися вибори до місцевих парламентів - ландтагів. За даними прогнозів телеканалів ARD та ZDF, у Баден-Вюртембергу перемогу здобуває партія Зелені на чолі з прем'єр-міністром землі Вінфрідом Кречманном (Winfried Kretschmann). Партія, яка і досі була правлячою, здобула підтримку 31-31,5 відсотка виборців, що є найкращим результатом Зелених на виборах до ландтагу в історії.

Друге місце із 23 відсотками посідає Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував в урядовій коаліції з Зеленими. Цей результат партії німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) став найгіршим у історії на виборах до ландтагу цієї федеральної землі. За Соціал-демократичну партію (СПД) віддали голоси, за прогнозами, 10,5-12 відсотків виборців, правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН) підтримали 11,5-12,5 відсотка, а Вільну демократичну партію - 11-11,5 відсотка. Ліва партія отримала лише 3,5 відсотка і не проходить в ландтаг.

За цими даними, Зелені можуть отримати в парламенті Баден-Вюртембергу 51-55 мандатів, ХДС - 37-41, СПДН - 18-19, АдН - 18-22, а вільні демократи - 18-19. Вінфрід Кречманн вже заявив про намір сформувати "надійний та стабільний уряд", уникнувши при цьому відповіді на запитання, чи має він намір й надалі урядувати з консерваторами з ХДС, або ж утворити коаліцію з СДПН та вільними демократами, повідомляє інформагенція dpa.

Прем'єрка Рейнланд-Пфальцу Малу Драєр

У Рейнланд-Пфальці перемагають соціал-демократи

У Рейнланд-Пфальці, за прогнозами ARD та ZDF, перемагає СДПН на чолі з прем'єркою землі Малу Драєр (Malu Dreyer). Партія, яка керує в землі вже 30 років, здобуває 33,5-34,5 відсотка голосів, що трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26 відсотка, а за Зелених - 8,5-9,5 відсотка. Результат консерваторів у цій землі теж - найгірший в історії.

Підтримка АдН зменшилася, за прогнозом, з минулих виборів з 12,6 до 10,5 відсотка, а за вільних демократів проголосували 6,5 відсотка. Вочевидь вперше проходять до ландстагу землі представники партії "Вільні виборці" - за них проголосували близько 5,5 відсотка.

У цій землі при владі перебувала коаліція у складі соціал-демократів, Зелених, та вільних демократів. Малу Драєр вже заявила про намір продовжити керувати коаліцією у такому складу.

Нагадаємо, у вересні цього року мають відбутися вибори до німецького Бундестагу.