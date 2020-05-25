На місцевих виборах у Північному Рейні-Вестфалії перемагає ХДС

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія в неділю, 13 вересня, пройшли місцеві вибори. На них найбільшу кількість голосів отримали консерватори з Християнсько-демократичної партії (ХДС) Німеччини - 36 відсотків. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного мовником WDR. На виборах у 2014 році ХДС набрала 37,5 відсотка.

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За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) проголосували 23,5 відсотка опитаних (31,4 відсотка у 2014 році), за Зелених - 19 відсотків (11,7 відсотка у 2014 році), правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" - 6 відсотків (2,6 відсотка у 2014 році), Вільна демократична партія набрала 4,5 відсотка (4,7 відсотка у 2014 році), а Ліва партія - 4 відсотки (4,7 відсотка у 2014 році).

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Всього на цих виборах право голосу мали близько 14 мільйонів людей. Як пишуть ЗМІ, ці місцеві вибори мають пролити світло на політичні настрої німців у період підготовки до федеральних виборів наступного року, а також на ставлення до чинного прем'єр-міністра цієї федеральної землі Арміна Лашета (Armin Laschet). Він - кандидат на посаду голови ХДС і, відповідно, ймовірний кандидат у канцлери Німеччини.

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