 На місцевих виборах у Північному Рейні-Вестфалії перемагає ХДС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Новини

На місцевих виборах у Північному Рейні-Вестфалії перемагає ХДС

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія пройшли місцеві вибори. Консерватори з ХДС набрали 36 відсотків, соціал-демократи - 23,5 відсотка, а Зелені - 19 відсотків, свідчать результати екзитполу.

Жителі Кельна стоять в черзі, щоб проголосувати на місцевих виборах

Жителі Кельна стоять в черзі, щоб проголосувати на місцевих виборах

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія в неділю, 13 вересня, пройшли місцеві вибори. На них найбільшу кількість голосів отримали консерватори з Християнсько-демократичної партії (ХДС) Німеччини - 36 відсотків. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного мовником WDR. На виборах у 2014 році ХДС набрала 37,5 відсотка.

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За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) проголосували 23,5 відсотка опитаних (31,4 відсотка у 2014 році), за Зелених - 19 відсотків (11,7 відсотка у 2014 році), правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" - 6 відсотків (2,6 відсотка у 2014 році), Вільна демократична партія набрала 4,5 відсотка (4,7 відсотка у 2014 році), а Ліва партія - 4 відсотки (4,7 відсотка у 2014 році).

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Всього на цих виборах право голосу мали близько 14 мільйонів людей. Як пишуть ЗМІ, ці місцеві вибори мають пролити світло на політичні настрої німців у період підготовки до федеральних виборів наступного року, а також на ставлення до чинного прем'єр-міністра цієї федеральної землі Арміна Лашета (Armin Laschet). Він - кандидат на посаду голови ХДС і, відповідно, ймовірний кандидат у канцлери Німеччини.

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Попри коронавірус: в Баварії відбуваються місцеві вибори

У розпал пандемії коронавірусу в німецькій федеральній землі Баварія обирають окружні, міські та місцеві ради, а також мерів і їхніх заступників.  

На виборах до земельного парламенту в Гамбурзі перемагають соціал-демократи

Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені, коаліція яких править у Гамбурзі, здобувають перші два місця на виборах до земельного парламенту, свідчать прогнози телеканалів ARD та ZDF.  

Як відбувається голосування?

Німецькі виборчу систему називають "персоналізовано-пропорційною". Кажучи простіше, вона є змішаною: кожен виборець у Німеччині має, голосуючи на виборах до Бундестагу, два голоси. Але один з них є важливішим.  

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