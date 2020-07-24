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Державні закупівлі
Державні закупівлі - закупівля товарів, замовлення робіт і послуг за державні кошти.
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Докладно
Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться
Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться
Міністерство оборони очолить колишній голова Фонду держмайна Умєров. DW з'ясовувала, яких змін чекати.
Суспільство
06.09.2023
6 вересня 2023 р.
05:38 хв.
У чому підозорють заступника міністра громад Лозинського?
У чому підозорють заступника міністра громад Лозинського?
НАБУ вбачає "розпил" у мільярдних закупівлях енергообладнання. Ексзамміністра Лозинського посадили під домашній арешт.
Корупція
25.01.2023
25 січня 2023 р.
Пандемія і закупівлі в Україні: дорого, складно, довго
Пандемія і закупівлі в Україні: дорого, складно, довго
Через бюрократію забезпечення українських лікарень необхідним в умовах пандемії COVID-19 затягується на багато місяців.
Здоров'я
29.10.2020
29 жовтня 2020 р.
Німецький бізнес критикує протекціонізм в Україні
Німецький бізнес критикує протекціонізм в Україні
Німецько-Українська промислово-торговельна палата критикує протекціоністський законопроєкт, який розглядає Рада.
Економіка
03.08.2020
3 серпня 2020 р.
Пацієнти б'ють на сполох через кризу закупівель медикаментів
Пацієнти б'ють на сполох через кризу закупівель медикаментів
Тяжкохворі українці можуть залишитися без необхідних препаратів через зрив державних закупівель. У МОЗ заспокоюють.
Здоров'я
27.07.2020
27 липня 2020 р.
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень
Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.
Економіка
24.07.2020
24 липня 2020 р.
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