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Державні закупівлі

Державні закупівлі - закупівля товарів, замовлення робіт і послуг за державні кошти.

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Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Новий міністр оборони Рустем Умєров: що зміниться

Міністерство оборони очолить колишній голова Фонду держмайна Умєров. DW з'ясовувала, яких змін чекати.
Суспільство6 вересня 2023 р.05:38 хв.
Ukraine | Wassyl Losynskyj

У чому підозорють заступника міністра громад Лозинського?

У чому підозорють заступника міністра громад Лозинського?

НАБУ вбачає "розпил" у мільярдних закупівлях енергообладнання. Ексзамміністра Лозинського посадили під домашній арешт.
Корупція25 січня 2023 р.
Засобів індивідуального захисту постійно бракує, навіркають у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська

Пандемія і закупівлі в Україні: дорого, складно, довго

Пандемія і закупівлі в Україні: дорого, складно, довго

Через бюрократію забезпечення українських лікарень необхідним в умовах пандемії COVID-19 затягується на багато місяців.
Здоров'я29 жовтня 2020 р.
Трамвай на вулицях Львова (архівне фото)

Німецький бізнес критикує протекціонізм в Україні

Німецький бізнес критикує протекціонізм в Україні

Німецько-Українська промислово-торговельна палата критикує протекціоністський законопроєкт, який розглядає Рада.
Економіка3 серпня 2020 р.
Залежні від дорогих препаратів українці побоюються через проблеми з держзакупівлями

Пацієнти б'ють на сполох через кризу закупівель медикаментів

Пацієнти б'ють на сполох через кризу закупівель медикаментів

Тяжкохворі українці можуть залишитися без необхідних препаратів через зрив державних закупівель. У МОЗ заспокоюють.
Здоров'я27 липня 2020 р.
Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.
Економіка24 липня 2020 р.
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