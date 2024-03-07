Боротьба з корупцією: як зробити відбудову прозорою

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який зобов'язує оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх держзакупівлях. Антикорупційні активісти називають його однією з найважливіших законодавчих ініціатив останніх років.

За два роки повномасштабного вторгнення в Україні збільшилася кількість тендерів на будівництво. Передусім це спричинено відбудовою зруйнованого внаслідок російських ракетних та дронових атак. За цей час за кодом національного класифікатора України "Будівельні роботи та поточний ремонт" було укладено договорів про закупівлю на загальну суму понад 518 млрд гривень. Більшу суму витратили лише на ремонт і закупівлю озброєння для ЗСУ - 664 млрд гривень. Значна частина цих будівельних робіт профінансована за рахунок зовнішньої фінансової підтримки міжнародних партнерів та запозичень, тому є необхідність посилити прозорість у витрачанні публічних коштів на будівництво та ремонти. Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту про прозоре будівництво, який зареєстрували чотирнадцять депутатів з різних фракцій.

Ціна будматеріалів у держзакупівлях має бути видимою

"Парламент має системно відреагувати на проблему завищення цін на будматеріали у кошторисах будівельних закупівель. Зараз замовники тендерів на будівництво переважно не оприлюднюють кошториси з цінами після укладення договору з підрядниками. Ми переважно бачимо лише загальну вартість будівництва, у якій може ховатися завищена ціна на бетон, арматуру, пісок тощо", - аргументує одна з ініціаторок законопроєкту, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, представниця фракції "Слуга народу". Її пояснення наводить офіційний сайт цієї політсили.

Анастасія Радіна: Незручні питання з'являться в замовників і підрядників, які мають намір нажитися на завищених цінах Фото: Sean Kilpatrick/empics/picture alliance

За словами Радіної, законопроєкт впроваджує обов'язкову публікацію в Prozorro інформації про ціну будівельних матеріалів для будівництва чи ремонтів. Народна депутатка запевняє, що обов'язок оприлюднювати таку інформацію не погіршить умови для добропорядних учасників тендерів на будівництво. "Перед участю у тендері кожен підрядник завжди обраховує для себе вартість будматеріалів. Незручні запитання з'являться лише до тих замовників і підрядників, які мають намір нажитись на завищених цінах", - зазначає Радіна.

У пояснювальній записці законопроєкту вказано, що Єврокомісія у своєму звіті від 8 листопада минулого року рекомендувала Україні посилити прозорість і відкритість публічних закупівель та зменшити кількість винятків з закупівельного законодавства під час запровадження правового режиму воєнного стану.

ЦПК: "Єдина причина не публікувати кошториси - приховувати корупцію"

Голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін вважає, що це один з найважливіших антикорупційних законопроєктів останніх років. Адже, за його словами, зараз ціни на будівельні матеріали у тендерах приховують у 80 відсотках випадків. Через це проконтролювати чи немає корупційної складової у проєкті будівництва стає неможливим. Громадським антикорупційним організаціям та журналістам-розслідувачам, які моніторять процес відбудови доводиться писати офіційні запити до замовників будівництва, на які вони часто не відповідають, або дають неповну інформацію.

"Замовники ховають, скільки наших грошей вони платять за бетон, арматуру, пісок та інші будматеріали. Коли ж ми ті ціни видираємо, то часто вони виявляються завищеними на 30-50 відсотків. Нормальна маржа на кількохстах мільярдах, правда? ", - іронізує Шабунін у своєму дописі у Telegram.

Шабунін переконаний, що ухваливши антикорупційний закон про прозоре будівництво ситуація може докорінно змінитися, адже публікувати детальні кошториси замовника зобов'яже закон. "Ці кошториси із цінами на будматеріали обов'язково формуються під час закупівлі. Це не якийсь додатковий документ, якого немає, бо без розуміння, скільки коштує бетон чи цегла, неможливо оцінити, скільки коштує будівництво. Єдина причина не публікувати ці кошториси - приховувати корупцію", - зазначає голова правління ЦПК.

Віталій Шабунін: Ціни часто завищують на 30-50 відсотків Фото: DW/L. Gryschko

Законопроєкт як примус до прозорості

Журналісти-розслідувачі неодноразово вказували на проблему відсутності всієї вичерпної інформації, зокрема кошторисів на будівництво, де вказана ціна на будівельні матеріали у державних закупівлях. Редактор сайту "Наші гроші", де публікуються журналістські розслідування на основі моніторингу публічних закупівель, Юрій Ніколов вказує на те, що аналізувати процес відбудови на предмет прихованої корупційної складової у закупівлях зараз важко, адже бракує критично важливої інформації про ціни на будматеріали або ця інформація приховується за "нечитабельним текстом" чи є неповною.

Під час повоєнної масштабної відбудови, коли держава замовлятиме велику кількість проєктів з відновлення зруйнованої інфраструктури та житла, проконтролювати цей процес без повного доступу до будівельних документів та оприлюднення деталізованих кошторисів буде нереально, переконаний Ніколов. "Цей законопроєкт - своєрідний примус до прозорості. Для журналістів він полегшить доступ до ключової інформації щодо потенційних корупційних оборудок у будівельній сфері. Треба прибрати можливість замовнику ховати ціни на будівельні матеріали, в яких, здебільшого, і "зашивають" корупційну маржу. Потрібно раз і назавжди вирішити цю проблему", - сказав DW Юрій Ніколов.

На його думку, після ухвалення законопроєкту кількість журналістських розслідувань щодо процесів відбудови зросте, і як наслідок - замовникам буде важко ховати у цих держзамовленнях свою корупційну вигоду. Ніколов сподівається, що таким чином кошти платників податків та фінансових донорів України витрачатимуться раціональніше. Він не виключає, що буде супротив ухваленню цього антикорупційного законопроєкту, однак прогнозує, що депутати його таки проголосують, аби й надалі мати міжнародну фінансову підтримку на відбудову країни.