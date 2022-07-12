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Центр протидії корупції
Центр протидії корупції - українська антикорупційна громадська організація.
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Докладно
В Україні можуть з’явитися офіційні лобісти
В Україні можуть з’явитися офіційні лобісти
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про доброчесне лобіювання. Що він передбачає?
Політика
11.01.2024
11 січня 2024 р.
Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями
Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями
Антикорупційні експерти розкритикували рішення ВР відновити е-декларування з обмеженнями.
Корупція
05.09.2023
5 вересня 2023 р.
Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради
Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради
Ініціатива Зеленського прирівняти корупцію до держзради може зламати всю антикорупційну архітектуру, вважають експерти.
Корупція
28.08.2023
28 серпня 2023 р.
Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?
Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?
В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика
06.03.2023
6 березня 2023 р.
"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?
"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?
У Києві відбувся "знаковий" з’їзд суддів, де обрано восьмеро членів Вищої ради правосуддя. Чому це важливо для України?
Політика
13.01.2023
13 січня 2023 р.
Війна. Допомога. Корупція?
Війна. Допомога. Корупція?
Україні знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. DW - про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Політика
12.07.2022
12 липня 2022 р.
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