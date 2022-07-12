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Центр протидії корупції

Центр протидії корупції - українська антикорупційна громадська організація.

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Докладно

Верховна Рада (фото з архіву)

В Україні можуть з’явитися офіційні лобісти

В Україні можуть з’явитися офіційні лобісти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про доброчесне лобіювання. Що він передбачає?
Політика11 січня 2024 р.
Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Антикорупційні експерти розкритикували рішення ВР відновити е-декларування з обмеженнями.
Корупція5 вересня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Ініціатива Зеленського прирівняти корупцію до держзради може зламати всю антикорупційну архітектуру, вважають експерти.
Корупція28 серпня 2023 р.
НАБУ

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика6 березня 2023 р.
Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

У Києві відбувся "знаковий" з’їзд суддів, де обрано восьмеро членів Вищої ради правосуддя. Чому це важливо для України?
Політика13 січня 2023 р.
Haufen Banknoten von Euro Währung

Війна. Допомога. Корупція?

Війна. Допомога. Корупція?

Україні знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. DW - про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Політика12 липня 2022 р.
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