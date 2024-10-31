Дар'я Каленюк про корупційні скандали в Україні

Чи будуть системні зміни після гучних корупційних скандалів із МСЕК і ТЦК? І що не так з міністерством оборони України і "тисячею Зеленського"? Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в інтерв'ю DW.

"Корупціяграє на руку ворогу. Вона не менш болюче по нас б'є, ніж КАБи або ракети", - впевнена виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. В інтерв'ю DW вона, зокрема, прокоментувала гучні корупційні скандали, пов'язані із МСЕК і ТЦК, коли керівниць обласних МСЕК Хмельницької, Миколаївської областей спіймали на корупції і на незаконному збагаченні. Каленюк також пояснила, чому Центр протидії корупції, який свого часу підтримав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України, нині вимагає змін у міністерстві оборони. "Тисячу від Зеленського" експертка назвала популістичним рішенням.