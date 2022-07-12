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Олег Татаров

Олег Татаров - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Татаров".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Експерти про корупцію на тлі війни: Великі гроші несуть великі ризики

Експерти про корупцію на тлі війни: Великі гроші несуть великі ризики 12.07.2022

П'ятий місяць триває війна РФ проти України. А Києву знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. Експерти про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Досить зрад: у центрі Києва відбулася акція критиків влади

"Досить зрад": у центрі Києва відбулася акція критиків влади 01.12.2021

Учасники акції протесту в центрі Києва вимагали, зокрема, звільнити зі своїх посад Андрія Єрмака, Руслана Демченка та Олега Татарова. Також пролунала вимога відставки президента Володимира Зеленського.

Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова

Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова 30.12.2020

ВАКС задовольнив заяву прокурорів з проханням відкликати клопотання про арешт заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.
ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня

ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня 28.12.2020

У Вищому антикорупційному суді відклали обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову до 30 грудня через неявку групи прокурорів на засідання.
НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової в справу Татарова

НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової в справу Татарова 26.12.2020

Відкрите НАБУ кримінальне провадження стосується рішення генпрокурорки Ірини Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Олега Татарова.
У Офісі генпрокурора не вбачають втручання в діяльність НАБУ через справу Татарова

У Офісі генпрокурора не вбачають втручання в діяльність НАБУ через справу Татарова 24.12.2020

Справу про розкрадання майна Нацгвардії передано до СБУ на підставі рішення суду, тож втручання в діяльність НАБУ немає, запевняють в Офісі генпрокурора.
НАБУ: Офіс генпрокурора відібрав справу Татарова у НАБУ і передав СБУ

НАБУ: Офіс генпрокурора відібрав справу Татарова у НАБУ і передав СБУ 24.12.2020

Офіс генпрокурора відібрав справу Татарова у НАБУ та передав СБУ. У Бюро заявили, що такими діями Офіс генпрокурора "здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ".
Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.
НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову

НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову 18.12.2020

НАБУ повідомило заступнику керівника Офісу президента України Олегу Татарову про підозру щодо причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Він заявив, що доведе свою невинуватість.
Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику

Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику 12.12.2020

Олег Татаров вимагає від Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним (Татаровим) низки злочинів спільно з фігурантами будівельних скандалів, а також прогрожує главі НАБУ судом.
Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників 07.12.2020

Уряд Олексія Гончарука пішов у відставку попри відсутність значних претензій до нього. Чому зараз соратники Володимира Зеленського залишаються на своїх місцях навіть на тлі скандалів?
Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації

Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації 06.08.2020

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану. Постраждалі від дій силовиків обурені реабілітацією ексчиновника, який мав би підпадати під люстрацію.