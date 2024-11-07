ЗМІ: Татаров мінімум 9 разів літав у Москву після 2014 року

Журналісти "Схем" стверджують, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров був у Росії в 2017, 2018 і 2019 роках. Сам він заперечує.

Заступник керівника Офісу президента (ОП) України Олег Татаров дев'ять разів їздив у Москву після початку війни в 2014 році, один із них - після інавгурації президента України Володимира Зеленського, йдеться в розслідуванні програми "Схеми" , оприлюдненому в четвер, 7 листопада.

Журналісти проаналізували та співставили дані про поїздки Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн - України, Білорусі та Росії. Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, в більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ, ідеться в матеріалі.

"Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му, та двічі - в 2019 році. Востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року", - зазначають журналісти.

Крім того, "Схеми" з'ясували, що в 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму - 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой", а назад повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

Татаров назвав розслідування фейком

Як зазначають журналісти "Схем", Татаров свої поїздки на момент виходу розслідування не прокоментував.

Однак згодом у коментарі "BBC Україна" він відповів: "У зв'язку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні".

Татаров заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії. "Це абсолютно неприпустимо - поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", - наголосив він.

Критика Татарова

Татаров з 2020 року займає посаду заступника керівника ОП Андрія Єрмака, де є головним відповідальним за реформу правоохоронних органів. Це призначення критикували і досі критикують громадські активісти та журналісти. Зокрема, через роботу Татарова на посаді заступника керівника Головного слідчого управління міністерства внутрішніх справ під час "Революції гідності" в 2014 році, а також його роботу з Андрієм Портновим - заступником голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який втік з України. Крім того, Татаров фігурував в корупційних справах.

Зеленський неодноразово виступав на захист Татарова, а в серпні цього року заявив, що Татаров і голова Служби безпеки України Василь Малюк "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгнення РФ.