"Вовина тисяча": навіщо в Україні роздаватимуть гроші

Український президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму "Тисяча гривень на людину". Кожен українець, незалежно від віку, має отримати по 1000 гривень, які можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних, або ж пожертвувати на армію. "Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку", - повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону. За його словами, це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

Це вже було: як Тимошенко та Янукович роздавали "тисячу гривень"

Ідея разових грошових виплат від держави для українців не нова. У 2008 році тодішня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко так само розпорядилася виплатити по 1000 гривень, утім, лише тим, хто втратив кошти на рахунках у радянському "Сбербанку" після розпаду СРСР. Тоді у люди неформально ці кошти назвали "Юліна тисяча". У 2012 році цій самій категорії населення здійснювалися вже за президентства Віктора Януковича, тоді говорили про "Вітіну тисячу".

2008 року українським вкладникам радянського "Сбербанку" виплачували 1000 гривень з ініціативи тодішньої прем'єрки Юлії Тимошенко Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

У 2021 році президент Володимир Зеленський запровадив програму "єПідтримка" з метою стимуляції української економіки, яка постраждала від карантинних заходів під час пандемії COVID-19. Тоді тисячу гривень отримав кожен, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби. Ці гроші можна було витратити на похід в кіно, театр, купівлю українських книжок, а пізніше пенсіонерам дозволили купувати за нараховані гроші ліки в аптеках.

Як саме на практиці реалізуватиметься нинішня програма "Тисяча гривень на людину", яку ініціював президент, поки до кінця не зрозуміло, але урядовці обіцяють згодом прояснити ситуацію. "Ці гроші марковані - тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", - лише зауважив Соболєв.

Звідки український уряд хоче взяти гроші

У соцмережах нинішню ініціативу Володимира Зеленського вже називають "Вовиною тисячею" і жартують, створюючи численні меми, зокрема порівнюючи вартість тисячі гривень у 2008 році (близько 200) і зараз (близько 25) у доларовому еквіваленті, а також називаючи, що за ці гроші можна було купити тоді і можна купити зараз. Інші критикують, що влада, з одного боку, піднімає податки для бізнесу, аби забезпечити армію, потреби якої критично зросли після трьох років війни, а з іншого - роздає кошти населенню.

"Влада не забезпечує армію елементарними мавіками, аутелами (дронами. - Ред.), засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.), боєприпасами, машинами та іншим, через нестачу цих засобів гинуть тисячі громадян України, а влада роздає гроші, щоб підняти свій рейтинг. Президент та його "слуги" прийняли закон про підвищення податків для підприємців, і виявляється, що з підвищення податків фінансується майбутня виборча кампанія", - написав у соцмережі Facebook військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Ініціатива Зеленського роздати українцям по 1000 гривень отримала багато критичних реакцій (фото з архіву) Фото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Однак депутати з фракції "Слуга народу" почали в один голос пояснювати, звідки у України взялися гроші на ініціативу Володимира Зеленського. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін написав у соцмережі Х, що "тисяча гривень на людину" піде з бюджетних програм, які не встигнуть виконати до кінця року. "Це гроші міжнародних партнерів, які держава не має права пустити на армію. Витратити буде можна на внутрішні товари і послуги або задонатити на військо. Не бачу проблем в такій моделі. По суті ця програма - прихований спосіб перелити невикористані кошти міжнародних партнерів на комуналку і армію", - пояснює депутат. Його колега по фракції, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, звідки держава візьме гроші на виплати, сказала: "Ця ідея виникла через те, що ми не розраховували, але отримали закордонну допомогу нашому бюджету. І так у нас з’явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення", - пояснила депутатка ефірі "Київ24".

"Вовина тисяча": популізм чи вдала спроба підтримати економіку?

Експерти розкритикували ідею "тисяча гривень на людину". Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна", підприємець, викладач "Києво-Могилянської бізнес-школи" Валерій Пекар вважає, що кошти, які залишилися невикористаними, можна було б ефективніше розподілити, аніж "розпиляти" на всіх. "Соціальна допомога: нема сумнівів, що це хороша ідея, тільки допомагати треба нужденним, а не всім однаково. Наприклад, разова доплата до пенсії, якщо пенсія нижче певного рівня, щоб відрізати прокурорів-інвалідів та подібних їм", - вважає Пекар.

Старший економіст CASE Україна, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський переконаний, що розподілені серед українців гроші абсолютно не матимуть стимулюючого ефекту на економіку, оскільки стимулювання, мовляв, працює, коли є надлишок робочої сили, тобто зайві руки та конкуренція у бізнесі. "Ні того, ні іншого зараз в Україні немає, тому роздача цих грошей - це якась економічна шизофренія. З одного боку, у нас не вистачає грошей на армію, з іншого - атракціон небаченої щедрості, достойний Остапа Бендера. Не впевнений, що такий дикий популізм зрозуміють наші міжнародні партнери", - сказав економіст в коментарі DW.

Соціологічне дослідження, проведене дослідницькою компанією "Active Group" вказує на те, що 39 відсотків українців сприйняли ініціативу Володимира Зеленського роздати кожному українцеві тисячу гривень зі здивуванням. Ще серед емоцій, які викликало ініціатива у людей - роздратування, недовіра, зацікавленість та сором. 70,8 відсотка респондентів вказали, що їхній матеріальний стан ніяк не зміниться після отримання тисячі гривень від Зеленського.