Українцям з 1 грудня обіцяють роздати "тисячу Зеленського"

Ініційована Зеленським програма передбачає видачу кожному українцю виплати в тисячу гривень. Кошти, що надійдуть у межах "єПідтримки", можна буде витрачати й на оплату комунальних послуг.

Президент України Володимир Зеленський ініціює новий етап видачі фінансової допомоги громадянам України в межах програми "єПідтримка". Про це глава держави заявив у п'ятницю, 25 жовтня, у своєму традиційному вечірньому зверненні.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. "єПідтримка" для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень", - пояснив президент.

За його словами, ці кошти "можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики". А ще за них можна буде придбати залізничі квитки "Укрзалізниці", "українські лікарські засоби", "українські книжки, на культурні послуги". "Можна донатити на військових - волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям", - додав Зеленський.

Не перша виплата в межах "єПідтримки"

Нагадаємо, державна програма "єПідтримка" запрацювала незадовго до повномасштабного російського вторгнення - з середини грудня 2021 року. Тоді у межах програми громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, держав винагороджувала виплатою у тисячу гривень - так званою "ковідною тисячею". Їх можна було витратити на заняття спортом, купівлю книжок чи квитків на культурні заходи, а також на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З січня 2022 українці віком від 60 років також отримали можливість витратити гроші з "єПідтримки" на придбання ліків.

На витрату тисячі гривень державою відводилися чотири місяці з моменту зарахування на картку.

На початку лютого 2022 року повідомлялося, що на той час українці витратили 2,5 мільярда гривень, отриманих за цією програмою. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.



