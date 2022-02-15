 Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою ″єПідтримка″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2022

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Новини

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою "єПідтримка"

Понад 8,6 мільйона українців отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

Жінка гортає книгу

Українці купили книжок на мільярд гривень за "тисячу за вакцинацію"

Менше ніж за два місяці з запровадження програми "єПідтримка" українці витратили мільярд гривень на придбання книжок. Про це у вівторок, 15 лютого повідомило міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook.

"Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на мільярд гривень. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Загалом тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу отримали понад 8,6 млн українців. Наразі вони витратили три мільярди гривень. Наступною за популярністю категорією витрат українців після книжок є кінотеатри - 658 мільйонів гривень, а також театри, концерти та розважальні послуги - 341 мільйон гривень.

"Ковідна тисяча" і 500 гривень за бустер

Державна програма "єПідтримка" діє з середини грудня 2021 року. Громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, дають тисячу гривень, яку можна витратити на заняття спортом, купівлю книг чи квитків на культурні заходи, на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом.

З кінця січня українці від 60 років можуть купити ліки на "тисячу за вакцинацію", а з середини лютого - оплатити ними комунальні послуги.

З лютого "ковідну тисячу" можуть отримати підлітки від 14 років. Крім книжок, кіно, спорту та подорожей її можна використати на освітні курси чи шкільне приладдя.

На витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

З середини березня всі українці, які зробили бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 гривень.

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