Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою "єПідтримка"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Понад 8,6 мільйона українців отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.
Менше ніж за два місяці з запровадження програми "єПідтримка" українці витратили мільярд гривень на придбання книжок. Про це у вівторок, 15 лютого повідомило міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook.
"Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на мільярд гривень. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Загалом тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу отримали понад 8,6 млн українців. Наразі вони витратили три мільярди гривень. Наступною за популярністю категорією витрат українців після книжок є кінотеатри - 658 мільйонів гривень, а також театри, концерти та розважальні послуги - 341 мільйон гривень.
Державна програма "єПідтримка" діє з середини грудня 2021 року. Громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, дають тисячу гривень, яку можна витратити на заняття спортом, купівлю книг чи квитків на культурні заходи, на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом.
З кінця січня українці від 60 років можуть купити ліки на "тисячу за вакцинацію", а з середини лютого - оплатити ними комунальні послуги.
З лютого "ковідну тисячу" можуть отримати підлітки від 14 років. Крім книжок, кіно, спорту та подорожей її можна використати на освітні курси чи шкільне приладдя.
На витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.
З середини березня всі українці, які зробили бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 гривень.
Читайте також: "єДідусь та єБабуся": Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам