Уряд України поширив "тисячу за вакцинацію" на підлітків

Кабінет міністрів України розширив дію програми виплат вакцинованим проти COVID-19 українцям "єПідтримка", поширивши її на підлітків. Про це на засіданні уряду в середу, 2 лютого, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, Кабмін дозволив підліткам віком від 14 до 18 років оримувати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. "Окрім стандартних цілей на спорт, кіно та подорожі, ці кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби", - сказав Шмигаль. Постанова набуде чинності з 7 лютого.

Раніше міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Зокрема, для дітей віком від 12 років скасували вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень перед вакцинацією від коронавірусу.

На засіданні уряду Шмигаль повідомив, що також планується подальше розширення "єПідтримки". Зокрема, йдеться про надання дозволу вакцинованим людям із інвалідністю І та ІІ груп купувати лікарські засобі за нараховані кошти в межах програми. Зараз лише пенсіонери можуть придбати ліки за "ковідну тисячу". Для цих категорій Кабмін також збирається дозволити використання тисячі гривень за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

Наразі програмою скористалися 8 мільйонів українців, повідомив Шмигаль. Вони витратили 2,3 мільярда гривень, з яких на купівлю ліків - 123 мільйони гривень. Понад третина тих, хто отримав кошти, витрачають їх на купівлю книжок, ще майже третина - на похід у кіно.

Зазначимо, що на витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

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