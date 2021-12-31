Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
За даними міністерства охорони здоров'я, понад 14,7 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Бустерною дозою щепилися вже майже п'ять тисяч людей.
Понад 13,7 мільйона українців пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, зробивши щеплення двома дозами вакцини. Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали понад 14,7 мільйона жителів країни, повідомляє у п'ятницю, 31 грудня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
За даними відомства, станом на кінець року майже чотири тисячі українців вже отримали додаткову дозу вакцини, і ще майже п'ять тисяч - бустерну.
Як зазначають у МОЗ, принаймні одне щеплення від COVID-19 отримали 47,3 відсотка дорослого населення України, повний курс вакцинації пройшти понад 44 відсотка. Проте з розрахунку на все наявне населення країни цей показник нижчий. Так, за даними Державної служби статистики України, станом на 1 листопада в країні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, наразі від коронавірусу повністю щепилися трохи більше 33 відсотків людей.
Читайте також: COVID-19: Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів на вакцинацію
За даними МОЗ, за добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7029 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих - 404 дитини та 185 медпрацівників. Більше 1,5 тисячі осіб були госпіталізовані, 209 - померли. Всього за час епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли майже 3,7 мільйона людей, більше 95 тисяч померли.
Читайте також: В ЄС від коронавірусу вакциновані 78 відсотків дорослих - Єврокомісія
У середині грудня уряд продовжив в Україні дію адаптивного карантину до 31 березня 2022 року включно. Як зазначив тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, дотримуватися карантинних обмежень в країні необхідно буде доти, доки рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення.
Окрім того, з 6 грудня в Україні були посилені карантинні обмеження, які насамперед стосуються невакцинованих громадян. Тепер в регіонах "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спортивних центрів, розважальних закладів, участі в масових заходах потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Читайте також: Понад третина українців не готові вакцинуватися - опитування