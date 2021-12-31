Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19

Понад 13,7 мільйона українців пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, зробивши щеплення двома дозами вакцини. Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали понад 14,7 мільйона жителів країни, повідомляє у п'ятницю, 31 грудня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

За даними відомства, станом на кінець року майже чотири тисячі українців вже отримали додаткову дозу вакцини, і ще майже п'ять тисяч - бустерну.

Як зазначають у МОЗ, принаймні одне щеплення від COVID-19 отримали 47,3 відсотка дорослого населення України, повний курс вакцинації пройшти понад 44 відсотка. Проте з розрахунку на все наявне населення країни цей показник нижчий. Так, за даними Державної служби статистики України, станом на 1 листопада в країні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, наразі від коронавірусу повністю щепилися трохи більше 33 відсотків людей.

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За даними МОЗ, за добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7029 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих - 404 дитини та 185 медпрацівників. Більше 1,5 тисячі осіб були госпіталізовані, 209 - померли. Всього за час епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли майже 3,7 мільйона людей, більше 95 тисяч померли.

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Уряд продовжив карантин в Україні

У середині грудня уряд продовжив в Україні дію адаптивного карантину до 31 березня 2022 року включно. Як зазначив тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, дотримуватися карантинних обмежень в країні необхідно буде доти, доки рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення.

Окрім того, з 6 грудня в Україні були посилені карантинні обмеження, які насамперед стосуються невакцинованих громадян. Тепер в регіонах "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спортивних центрів, розважальних закладів, участі в масових заходах потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

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