Понад третина українців не готові вакцинуватися - опитування

36 відсотків опитаних соціологічною групою "Рейтинг" не готові вакцинуватися проти коронавірусу, свідчать результати опитування, проведеного 10-13 листопада. Найбільше тих, хто не бажає робити щеплення, серед молодих людей.

За інформацією "Рейтинга", 46 відсотків опитаних вже щепилися принаймні першою дозою. За останній місяць кількість вакцинованих зросла на 10 відсотків, за даними соціологів. 16 відсотків опитаних, які поки не вакциновані, сказали, що готові зробити щеплення.

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Більше половини респондентів підтримують обов’язкову вакцинацію працівників певних сфер, зокрема вчителів, медиків та державних службовців. Переважно це старші люди, мешканці Києва, центральних областей України та вже вакциновані люди. Водночас майже три чверті опитаних вважають запровадження карантинних обмежень щодо невакцинованих порушенням прав людини.

Опитування проводили серед 2500 повнолітніх людей в усіх регіонах України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Росією Криму.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував виплату вакцинованим українцям по тисячі гривень. Згодом в офісі президента уточнили, що ці гроші не будуть виплачуватися "на руки", а матимуть вигляд ваучера чи сертифіката, який можна буде використати на оплату певних послуг, як-от абонементу в спортзал чи квитка в кінотеатр. У пресслужбі пояснили, що ці заходи покликані не стільки заохотити українців вакцинуватися, скільки мають стати інструментом підтримки тих видів бізнесу, які найбільше страждають від карантинних обмежень.