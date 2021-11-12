 Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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Новини

Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому

Програма заохочення щепитися від COVID-19 запрацює 19 грудня і буде доступною через додаток "Дія". Для тих, хто не користується ним, буде альтернативний варіант отримати гроші, анонсував президент Володимир Зеленський.

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Кожен українець, який вакцинувався від COVID-19 двома дозами вакцини, зможе отримати одну тисячу гривень і використати ці гроші на оплату занять спортом чи на розваги. Отримати такий бонус можна буде через додаток "Дія" з 19 грудня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 15 листопада.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно - тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни", - сказав Зеленський.

Вакцинованим українцям, які не користуються застосунком "Дія", Зеленський пообіцяв альтернативний спосіб виплати заохочення.

Як зазначив президент, на реалізацію цієї програми до кінця року буде виділено близько трьох мільярдів гривень, і стільки ж - на початку 2022-го. 

 

Пік захворюваності на COVID-19 вже минув

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В той же час Зеленський зазначив, що Україна вже пройшла пік у цій хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію: рівень госпіталізацій знизився на 13 відсотків, а кількість виявлених випадків за минулий тиждень - на шість відсотків. Це, за його словами, є результатом роботи медиків та громадян, які спільно зробили минулого тижня понад 1,6 мільйона щеплень від СОVID-19.

"Уперше за останні три місяці кількість людей, виписаних з лікарень, більша, ніж кількість госпіталізованих, - зазначив Зеленський. - Ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше. У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім захворілим".

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Деякі регіони зможуть вийти з "червоної" зони

Під час селекторної наради під головуванням Зеленського у понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за минулі два тижні Україна досягла плато захворюваності на COVID-19  і рухається до стабілізації ситуації. Якщо позитивна динаміка збережеться, Луганська та Херсонська області можуть бути переведені до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

В той же час, інша область - Вінницька - навпаки за показниками захворюваності потрапляє до "червоної" зони. Найсуворіші карантинні обмеження в регіоні будуть встановлені з 18 листопада, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

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Нагадаємо, за даними міністерства охорони здоров'я, станом на 15 листопада в Україні принаймні однією дозою проти коронавірусу щепилися 39,4 відсотка людей, а завершили курс вакцинації - 28 відсотків.

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