Коронавірус в Україні: Черкаська область переходить до "червоної" зони

У Черкаській області України з 12 листопада почнуть діяти обмеження червоного рівня епідемічної небезпеки через сплеск захворювань на коронавірусної хвороби. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 9 листопада, передає пресслужба МОЗ України.

Черкаська область стане 18-им регіоном України з карантинними обмеженнями червоного рівня. Перебування регіону в "червоній" зоні передбачає заборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів. Обмеження не поширюються лише на ті заклади, де всі працівники та відвідувачі вакциновані від коронавірусу.

У міністерстві охорони здоров'я нагадують, що місцева влада може ухвалювати додаткові протиепідемічні заходи у регіоні.

COVID-сертифікати у громадському транспорті Черкащини

Глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко повідомив, що у області запровадять додаткові обмеження для пасажирів у громадському транспорті. Зараз в Україні усі пасажири міжрегіональних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

Черкаська влада розповсюджує ці норми і на перевезення всередині області. "На міжобласних ми знаємо, що вже введені COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області: з одного населеного пункту в інший. У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко на брифінгу. Водночас рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт в регіоні поки немає.

Станом на 9 листопада в Україні 16 областей та Київ входять до так званої "червоної" зони епіднебезпеки, де найвищий рівень захворюваності на COVID. До "помаранчевого" рівня епіднебезпеки належать шість, і до "жовтого" - дві області - Кіровоградська та Тернопільська.

Читайте також: В Україні новий рекорд смертей від COVID-19 за добу