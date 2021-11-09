В Україні поліція не перевіряє COVID-сертифікати на вулицях - Клименко

Національна поліція України не перевіряє документи про вакцинацію проти коронавірусу на вулицях. Про це у вівторок, 9 листопада, на брифінгу у Києві заявив очільник відомства Ігор Клименко у відповідь на запитання DW.

"Жодних перевірок COVID-сертифікатів на вулицях ми не проводимо, - зазначив Клименко. - Ми перевіряємо та контролюємо разом з органами місцевої влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції громадян".

Він пояснив, що поліція може вибірково попросити показати документи громадянина України та через планшет перевірити, чи має ця людина перебувати на самоізоляції, чи ні. У разі, якщо ні, "ми вибачаємось, дякуємо та відпускаємо", сказав Клименко.

Водночас Клименко зазначив, що загалом Національна поліція відкрила близько 1200 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію, 118 з них - за останній тиждень. За словами очільника Нацполіції, найбільше підроблених сертифікатів виявляють у громадян під час перетину кордону держави. Так, за останній тиждень у міжнародному аеропорту "Бориспіль" зафіксували 48 таких випадків, 6 - у столичному аеропорту "Жуляни".

Напередодні в ефірі одного з українських телеканалів Ігор Клименко, пославшись на постанову уряду, заявив, що поліція має право перевіряти COVID-сертифікати та дотримання карантинного режиму.

Зазначимо, що 20 жовтня Кабмін вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року, якими дозволив правоохоронцям, окрім документів, що посвідчують особу, також вибірково перевіряти сертифікат про вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або ж довідку про одужання особи зокрема й на вулицях населених пунктів під час карантину, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу за добу - 833 людини померли.

У зв'язку зі скрутною епідеміологічною ситуацією нині більшість областей України входять до так званої "червоної" зони епіднебезпеки, де спостерігається найвищий рівень захворюваності. У таких регіонах діють найсуворіші карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Читайте також: Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?