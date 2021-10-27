 У ″червону″ зону карантину з суботи переходять ще сім областей України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2021

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Новини

У "червону" зону карантину з суботи переходять ще сім областей України

30 жовтня в "червону" зону карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Медичний працівник заходить в зону інтенсивної терапії в лікарні в Києві.

В Україні у "червоній" зоні карантину скоро опиниться 15 областей.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлений з суботи, 30 жовтня, на території ще семи областей України. Таке рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу, 27 жовтня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року ”червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", - повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Обмеження "червоної" зони

"Червона зона" раніше була встановлена на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської та Херсонської областей.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Нагадаємо також, що з 21 жовтня всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою. 

Як повідомлялося, на фоні посилення карантинних заходів минулого тижня понад мільйон українців вперше вакцинувались від COVID-19.

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