У "червону" зону карантину з суботи переходять ще сім областей України

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлений з суботи, 30 жовтня, на території ще семи областей України. Таке рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу, 27 жовтня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року ”червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", - повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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Обмеження "червоної" зони

"Червона зона" раніше була встановлена на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської та Херсонської областей.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Нагадаємо також, що з 21 жовтня всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

Як повідомлялося, на фоні посилення карантинних заходів минулого тижня понад мільйон українців вперше вакцинувались від COVID-19.