 Понад мільйон українців вперше вакцинувались від COVID-19 минулого тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

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Новини

Понад мільйон українців вперше вакцинувались від COVID-19 минулого тижня

У порівнянні з попередніми тижнями темпи щеплення проти коронавірусу першою дозою вакцини збільшились понад удвічі.

Вакцина проти коронавірусу

В Україні різке збільшення темпів вакцинації

В Україні за минулий тиждень проти коронавірусу вакцинувались понад півтора мільйона людей, з них першою дозою - більше мільйона. Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Загалом, від початку кампанії з вакцинації, повністю імунізовані близько семи мільйонів українців, ще майже дев'ять мільйонів громадян щеплені однією дозою.

У порівнянні з двома попередніми тижнями темпи вакцинації першою дозою збільшились понад удвічі. Зростання кількості щеплених відбувається на фоні переходу регіонів до ''червоних'' зон карантину, в яких діють суттєві обмеження для невакцинованих громадян. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, фітнес-центрів. Обмеження не поширюються на заклади, у яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

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Перехід регіонів у ''червоні'' зони карантину

Нагадаємо, що з вівторка, 26 жовтня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлений на території Рівненської та Миколаївської областей. Раніше "червоний" рівень був встановлений на території Херсонської області - з 15 жовтня, Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей - з 18 жовтня, Сумської області - з 23 жовтня.

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Також з 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.

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