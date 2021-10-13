COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

В Україні загострюється ситуація з поширенням COVID-19: збільшується кількість хворих і смертей, переповнені реанімації. Натомість рівень вакцинації й надалі низький. Чи стане вся Україна "червоною зоною"?
Палата для хворих з COVID-19 в ужгородській лікарні
В Україні дедалі більше областей "червоніють" - хворих на COVID-19 постійно більшає. Щодня долаються нові рекорди захворюваності та смертності від коронавірусу. За інформацією міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, станом на п'ятницю, 22 жовтня, виявлено 23785 нових випадків COVID-19, понад 5 тисяч осіб госпіталізували, 614 - померли від ускладнень. В МОЗ прогнозують пік поширення коронавірусу на середину листопада, тому й дедалі більше розмов про жорсткий локдаун. Що можна зробити, щоби запобігти найгіршому сценарію?
Експерти, медики та урядовці ще навесні очікували можливий новий сплеск захворювання на COVID-19 в осінній період і закликали громадян масово прищеплюватися проти коронавірусу. Натомість нині, за даними МОЗ України, лише 8,4 мільйона українців отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 та 6,7 мільйона - отримали дві дози. Це відповідно лише 25 та 19,9 відсотків дорослого населення країни. "Для того, щоб зменшити циркуляцію вірусу потрібно, щоб 70 відсотків населення мали до нього імунітет. Це досягається шляхом вакцинації", - констатує керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка і додає, що необхідно, аби вакцинувалося принаймні 28 мільйонів українців.
В інтерв'ю DW він запевнив, що МОЗ зробило все, аби вакцинація стала доступною: імпорт вакцин, відкриття центрів вакцинації на підприємствах, у школах, торговельних центрах, мобільні бригади тощо. Проводилася і потужна інформаційна кампанія, підкреслює він.
Обов'язкова вакцинація набиратиме обертів
За словами Литовки, є лише два шляхи формування суспільного імунітету: добровільний або адміністративний, коли вводиться обов'язкова вакцинація. "За дослідженнями, в Україні лише 30 відсотків людей готові добровільно щепитися проти COVID-19 і то, багато зволікало з цим. Тому урядові доведеться застосовувати адміністративний тиск", - прогнозує Литовка.
Вакцинація медперсоналу у Броварах
Очікується, що список категорій людей, які обов'язково мають бути щепленими, аби продовжувати працювати, і який визначений наказом МОЗ, буде розширений найближчим часом. Обов'язкова вакцинація застосовуватиметься не тільки до вчителів та держслужбовців, а й до працівників критичної інфраструктури, соціальної сфери. В уряді розраховують, що свої результати дасть обмеження пересування між регіонами громадським транспортом невакцинованим людям, яке почало діяти з 21 жовтня, та обов'язкова самоізоляція тим, хто повертається з за-кордону і не має щеплення проти COVID-19. "Насправді це не обмеження, а навпаки преференції та послаблення для тих, хто має вакцинацію, вести звичний спосіб життя під час карантинних обмежень", - наголошує керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України.
Співзасновник Українського центру охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я України в 2016-2019 роках Павло Ковтонюк підтримує обов'язкову вакцинацію для окремих категорій громадян і професій. Водночас Ковтонюк критикує уряд за те, що вважає недостатньо жорсткими підходами. На його думку, обов'язкова вакцинація повинна застосовуватися не тільки до окремих професій, а й до сфер.
Наприклад, допуск відвідувачів до кафе і ресторанів має бути тільки за наявності сертифікату вакцинації, каже Ковтонюк і додає, що половинчасті рішення лише поглиблюють проблему. "Після онко- та серцевих захворювань, COVID-19 зараз на третьому місці за смертністю. Владі треба діяти жорстко, не загравати з бізнесом чи своїми виборцями, а вводити повний локдаун по всій країн. Тільки так тепер можна зупинити хвилю захворювання", - каже Ковтонюк. Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд поки не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні, однак кілька областей найближчим часом ще можуть потрапити у "червону" зону.
Ковтонюк вважає, що ще восени торік було втрачено слушний час для вакцинації: коли інші країни вже мали законтрактовані партії вакцин проти COVID-19, в Україні лише дискутували про це. Натомість саме тоді найбільше людей були готові щепитися, адже відучували реальну загрозу, каже Ковтонюк. Нині ж поширення міфів про вакцинацію та антивакцинальні настрої значно ускладнюють цю кампанію.
Виконавчий директор громадської спілки "Коаліція за вакцинацію" Тимофій Бадіков відзначає, що "зараз найвищі темпи вакцинації у регіонах, які перешли у "червону" зону, де люди на власні очі бачать катафалки з померлими від COVID-19. На жаль, тільки це зараз працює", - зазначає Бадіков.
Опитані DW експерти сходяться на тому, що зупинити нову ковід-хвилю в Україні можна поверненням до повсюдного тестування, відслідковуванням соціальних контактів хворих на COVID-19 та жорстким контролем за самоізоляцією цих хворих, а також за видачею результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації, не допускаючи фальшування документів.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.