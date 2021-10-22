Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.
В Україні продовжують зростати темпи поширення коронавірусу. За минулу добу було зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вранці п'ятниці, 22 жовтня, на своєму сайті. Зареєстровані показники інфікувань перевищили добовий рекорд, зафіксований напередодні.
Кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 - 614. Це також новий найвищий добовий показник за весь час епідемії в Україні. Найбільше смертей фіксують на Донеччині (94), при цьому дані про окуповані території не враховуються. У Дніпропетровській області - 57 померлих за добу, у Херсонській - 54, в Одеській - 45, у Києві - 44.
Серед інфікованих - 1800 дітей та 391 медик, інформують у МОЗ України. Також за добу було проведено понад 134 тисячі тестувань, 269 666 осіб вакцинували.
Кількість добових госпіталізацій у порівнянні з попереднім днем дещо знизилася до 5141.
За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2,7 мільйона осіб, 63 тисячі померли.
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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні.
18 медиків міської лікарні у Соснівці голодують через невиплату їм з квітня цього року заробітної плати, а також "ковідних" доплат.
З 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти "ковідні документи" - сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.
За добу в українських лікарнях померли 538 осіб, хворих на COVID-19. Попередній подібний максимум фіксували у квітні. Кількість нових інфікувань сягнула 15 579.