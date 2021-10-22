Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

В Україні продовжують зростати темпи поширення коронавірусу. За минулу добу було зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вранці п'ятниці, 22 жовтня, на своєму сайті. Зареєстровані показники інфікувань перевищили добовий рекорд, зафіксований напередодні.

Кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 - 614. Це також новий найвищий добовий показник за весь час епідемії в Україні. Найбільше смертей фіксують на Донеччині (94), при цьому дані про окуповані території не враховуються. У Дніпропетровській області - 57 померлих за добу, у Херсонській - 54, в Одеській - 45, у Києві - 44.

Серед інфікованих - 1800 дітей та 391 медик, інформують у МОЗ України. Також за добу було проведено понад 134 тисячі тестувань, 269 666 осіб вакцинували.

Кількість добових госпіталізацій у порівнянні з попереднім днем дещо знизилася до 5141.

За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2,7 мільйона осіб, 63 тисячі померли.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні.