 Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

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Новини

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.

Швидка допомога в Україні (архівне фото)

В Україні - нові рекорди смертності та інфікувань коронавірусом

В Україні продовжують зростати темпи поширення коронавірусу. За минулу добу було зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вранці п'ятниці, 22 жовтня, на своєму сайті. Зареєстровані показники інфікувань перевищили добовий рекорд, зафіксований напередодні

Кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 - 614. Це також новий найвищий добовий показник за весь час епідемії в Україні. Найбільше смертей фіксують на Донеччині (94), при цьому дані про окуповані території не враховуються. У Дніпропетровській області - 57 померлих за добу, у Херсонській - 54, в Одеській - 45, у Києві - 44.

Серед інфікованих - 1800 дітей та 391 медик, інформують у МОЗ України. Також за добу було проведено понад 134 тисячі тестувань, 269 666 осіб вакцинували.

Кількість добових госпіталізацій у порівнянні з попереднім днем дещо знизилася до 5141.

За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2,7 мільйона осіб, 63 тисячі померли.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні. 

Дивитись відео 07:06

Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік

 

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