 Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.10.2021

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Європа

Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей

Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі. Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення.

Щоби пересвідчитися у дієвості вакцин не треба навіть читати наукові дослідження. Достатньо подивитися статистику країн

Щоби пересвідчитися у дієвості вакцин не треба навіть читати наукові дослідження. Достатньо подивитися статистику країн - де вакцинуються, а де - ні

Із подальшим перебігом пандемії дедалі виразнішим стає взаємозв'язок між кампанією вакцинації та смертністю від COVID-19. Аналіз статистичних даних країн Європи дає доволі чітку картину: де менше вакцинованих - там більше смертей.

Боснія і Герцеговина: 15 відсотків вакцинованих, найбільше смертей

Найвищі в Європі показники смертності з початку пандемії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спостерігаються у Боснії та Герцеговині. Від коронавірусної хвороби у цій країні померли з початку пандемії понад 11 тисяч людей, тобто 342 людини на сто тисяч населення. Частка летальних випадків у співвідношенні до кількості підтверджених випадків інфікування також є найвищою серед країн Європи. За даними Університету Джонса Хопкінса, вона становить 4.6 відсотка.

У країні вакциновані близько 15 відсотків дорослого населення. Це - найнижчий показник на континенті. На тлі низького рівня вакцинації показники смертності нинішньої і попередньої хвилі захворюваності суттєво не відрізняються. Нинішня хвиля захворюваності у Боснії поки є суттєво слабшою за весняну. Якщо у березні-квітні кількість нових діагностованих випадків на піку становила 9-10 тисяч на добу, то зараз - від 4 до 5 тисяч. Схожою залишилася і смертність. Навесні на тиждень фіксували 400-500 смертей. Нині - 200-250.

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Болгарія: масова смертність, не вакцинуються навіть медики

Другою на континенті за смертністю від COVID-19 є Болгарія. За даними Університету Джонса Хопкінса, у цій країні з початку пандемії пересічно помирали 4.1 відсотка підтверджених інфікованих. Кількість смертей становить 324 на 100 тисяч населення.

У Болгарії вакциновані близько 19 відсотків населення - найнижчий показник слідом за Боснією і Герцеговиною. Зокрема, у групі підвищеного ризику - серед людей віком від 60 до 79 років, за даними Європейського центру контролю за інфекційними хворобами (ECDC), вакциновані лише близько 30 відсотків людей. Навіть серед персоналу медичних закладів рівень вакцинації не перевищує 25 відсотків.

Болгари - серед найбільших скептиків вакцинації

Болгари - серед найбільших скептиків вакцинації

На тлі низького рівня вакцинації, співставною є і смертність під час нинішньої і попередньої хвили захворюваності. Кількість смертей від COVID-19 сягнула у другій половині жовтня показників кінця березня - близько 100 померлих на добу. На піку весняної хвилі у квітні у Болгарії щодня помирали пересічно 100-130 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Водночас, на піку попередньої хвилі, за даними ВООЗ, щотижня фіксували близько 24-25 тисяч інфекцій COVID-19. У середині жовтня цей показник сягнув понад 19 тисяч.

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Румунія: найтяжча хвиля за всю пандемію

Румунія нині переживає найтяжчу хвилю захворюваності на COVID-19 за весь період пандемії. Щодня у країні, за даними ВООЗ, реєструється близько 15 тисяч випадків інфікування. Це у 2-3 рази більше, ніж під час попередньої весняної хвилі. Сплеск захворюваності відбувся на тлі рівня вакцинації, який не дає надії на колективний імунітет. У Румунії повністю вакциновано близько 29 відсотків населення. У групі вікового ризику (60-79 років) щеплені близько 40 відсотків населення. Водночас, уряд докладає значних зусиль для того, щоби збільшити показники вакцинації. Зокрема, щеплення є обов'язковим для медичного персоналу. За даними ECDC, вакциновані вже близько 90 відсотків медиків.

Все ж, показники вакцинації ще надто низькі, щоби суттєво вплинути на показники смертності. Під час весняної хвилі у країні було пересічно від 120 до 160 смертей від COVID-19 на добу. Таких показників після відносно спокійного літа знову було досягнуто вже наприкінці вересня - на самому початку нинішньої, значно стрімкішої, хвилі. Починаючи з 6 жовтня кількість смертей щодня нерідко перевищує 300 і подекуди сягає близько 400.

Загальний рівень смертності у співвідношенні до кількості зафіксованих інфекцій у Румунії з початку пандемії, за даними Університету Джонса Хопкінса, значно нижчий, ніж у сусідній Болгарії - 2,9 відсотка. Кількість смертей на сто тисяч населення - 220.

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Естонія: тривожна ситуація, але щеплення дають результат

Крім Румунії і Болгарії тривожна динаміка захворюваності серед країн ЄС, як констатує ECDC, спостерігається і у країнах Балтії. Зокрема, в Естонії, за даними МОЗ країни, станом на 2 вересня з COVID-19 у лікарнях перебували 140 людей, то станом на 10 жовтня - вже 440. Водночас, в Естонії, як і в інших країнах Балтії, значно краще з вакцинацією, і, відповідно, нижча смертність. Тут вакциновані понад 68 відсотків дорослого населення. Відповідно, естонці значно рідше потрапляють у реанімацію з коронавірусною хворобою. У реанімації нині, на тлі осіннього стрибка заражень, перебувають 36 людей. А на піку минулої хвилі у березні було рівно вдвічі більше. 

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Україна: середні показники смертності, погана динаміка

В Україні показники смертності від початку пандемії є дещо вищими за середні по Європі - 2.3 відсотка від загального числа інфікованих, 147 померлих на 100 тисяч населення (розрахунки Університету Джонса Хопкінса). За розрахунками ВООЗ, принаймні однією дозою вакциновані 17 відсотків дорослих українців. Український МОЗ наводить дані у 6,7 мільйона вакцинованих двома дозами.

Ірландці - європейські лідери вакцинації

Ірландці - європейські лідери вакцинації

За даними ВООЗ, нинішня хвиля захворюваності в Україні наздоганяє за інтенсивністю весняну. Станом на середину жовтня було зафіксовано близько 94 тисяч інфекцій за тиждень. Нвесні на піку було більше ста тисяч. На тлі низького рівня вакцинації схожою залишається і смертність. Близько 2,1 тисяч на тиждень у середині жовтня проти 2,5 тисяч на піку весняної хвилі.

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Ірландія і Португалія: у десятки разів менше смертей

Найвищий в Європейському Союзі рівень вакцинації, за даними ECDC, в Ірландії (92 відсотки населення двома дозами) і у Португалії (91 відсоток). Кількість смертей у Португалії за останні два тижні становила 9 на сто тисяч населення, а в Ірландії - 14. При тому що в Ірландії нині один із найсильніших сплесків заражень у Європі (372 випадки на сто тисяч населення за 14 днів), смертність тут значно нижча, ніж у країнах з переважно невакцинованим населенням.

Зокрема, у Болгарії (402 випадки інфекції на 100 тисяч населення за 14 днів) смертність від COVID-19 у 12 разів вища, ніж в Ірландії (168 проти 14 на сто тисяч населення за 14 днів). У Румунії смертність за 14 днів становила 164 на сто тисяч населення.

У Німеччині вакциновані двома дозами 79 відсотків населення. Кількість смертей від COVID-19 становить 9,7 на 100 тисяч населення за 14 днів (кількість інфекцій у цій пропорції за період - 137). 

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Щоби пересвідчитися у дієвості вакцин не треба навіть читати наукові дослідження. Достатньо подивитися статистику країн

Менше вакцинованих - більше смертей

Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі.  

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