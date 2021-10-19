Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео)

В Україні зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії. DW вирішила з'ясувати, чому коронавірус знову наступає і наскільки готова до цього Україна.
Переповнені лікарні, брак кисню, черги по тести. Це осінь 2020-го. Тоді Україна пережила перший потужний пік коронавірусу. Наступна велика хвиля була навесні. І от Україна знову мало не щодня фіксує нові антирекорди: понад півтисячі смертей за добу. Наскільки готова Україна цього разу до нової хвилі захворювання і чи провела роботу над помилками після попередніх піків коронавірусу?
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
Обов'язкова вакцинація від коронавірусу може бути і в Україні. Рішення - за головним державним санлікарем. Тим часом у Франції та Греції вже запровадили обов’язкову вакцинацію. Чи порушує це права людини?
Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?