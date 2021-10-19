 Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.10.2021

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Політика й суспільство

Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео)

В Україні зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії. DW вирішила з'ясувати, чому коронавірус знову наступає і наскільки готова до цього Україна.

Weltspiegel 26.05.2021 | Corona | Ukraine Kiew | Krankenhaus

Знову "ковід" - знову не готові?

Переповнені лікарні, брак кисню, черги по тести. Це осінь 2020-го. Тоді Україна пережила перший потужний пік коронавірусу. Наступна велика хвиля була навесні. І от Україна знову мало не щодня фіксує нові антирекорди: понад півтисячі смертей за добу. Наскільки готова Україна цього разу до нової хвилі захворювання і чи провела роботу над помилками після попередніх піків коронавірусу? 

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