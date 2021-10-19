Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео)

Переповнені лікарні, брак кисню, черги по тести. Це осінь 2020-го. Тоді Україна пережила перший потужний пік коронавірусу. Наступна велика хвиля була навесні. І от Україна знову мало не щодня фіксує нові антирекорди: понад півтисячі смертей за добу. Наскільки готова Україна цього разу до нової хвилі захворювання і чи провела роботу над помилками після попередніх піків коронавірусу?