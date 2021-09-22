 Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.10.2021

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Світ

Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Країни, де багато жителів уже вакциновані, послаблюють коронавірусні обмеження, адже розраховують на колективний імунітет. Але як і наскільки реально його досягти? DW досліджувала факти.

Коронавірусні обмеження, колективний імунітет, COVID-19

Пандемія закінчиться лише тоді, коли достатньо людей будуть вакциновані або перехворіють на COVID-19. Саме це є бажаною метою, про яку говорять ще від початку поширення коронавірусу. Однак люди, які не можуть зробити собі щеплення через хронічну хворобу, а також діти до 12 років будуть захищені лише тоді, коли будуть імунізовані люди, які їх оточують. Тож, чи реально взагалі досягти колективного імунітету проти COVID-19?

Колективний імунітет проти інших хвороб вже є

Прикладом колективного імунітету в Європі є ситуація з такою дитячою хворобою, як поліомієліт або дитячий параліч. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила 2002 року Європу "вільною від поліомієліту". Для досягнення колективного імунітету потрібно було вакцинувати близько 80 відсотків населення. Однак, незважаючи на це, за даними Федерального відомства з питань просвіти у сфері охорони здоров'я, навіть сьогодні досі важливо, щоб і надалі робилися щеплення від полімієліту. У деяких регіонах Азії та Африки ця хвороба досі є. Тож, якщо вона за допомогою подорожувальників потрапить до Німеччини, де на цей час багато людей не будуть вакциновані, то тоді у Німеччині можливий новий спалах цієї хвороби, відзначають фахівці. 

Торстен Лер, професор

Торстен Лер, професор

Тобто колективний імунітет ще не означає, що хворобу вдалося викоренити. "Це не означає, що ніхто більше не може інфікуватися, але це означає, що інфекція суттєво послабилася, що рівень інфікування став дуже помірним", - пояснює в інтерв'ю DW Торстен Лер (Thorsten Lehr) - професор клінічної фармації Саарського університету.

Регіональний колективний імунітет 

Рано чи пізно у Німеччині буде колективний імунітет від коронавірусу, кажуть експерти та експертки. Для цього потрібно, щоб близько 85 відсотків населення країни були вакциновані або перехворіли на COVID-19, - зазначає в інтерв'ю DW голова правління Німецького товариства імунології Крістіне Фальк (Christine Falk).

Інститут імені Роберта Коха (RKI) в одному зі своїх звітів у липні цього року повідомляв, що щонайменше 85 відсотків людей віком від 12 до 59 років і 90 відсотків тих, кому виповнилося 60, мають бути повністю вакцинованими, щоб ситуацію з коронавірусом у Німеччині можна було взяти під контроль. 

За словами Фальк, восени та взимку в Німеччині вже буде багато людей з імунітетом проти коронавірусу. "А тоді колись ми досягнемо колективного імунітету", - зазначає вона. Питання лише в тому, наскільки високою буде ціна за імунізацію населення.

Дірк Брокманн

Дірк Брокманн

Захищеними будуть не лише люди, які вакцинувалися, а й ті, які перехворіли. Однак ті, хто не хочуть вакцинуватися, можуть мати важкий перебіг COVID-19, попереджають експерти. Байдуже - чи молоді, чи старі. Також не варто недооцінювати і так званий "довготривалий ковід", коли симптоми та проблеми зі здоров'ям зберігаються упродовж тижнів або місяців після інфікування, зауважує науковець Лер. Тому потрібно прагнути досягнення колективного імунітету за допомогою вакцинації, відзначає імунологиня Фальк.

Чи достатньо досягнення рівня 70 відсотків вакцинованих у країні для захисту тих, у кого немає імунітету, покаже приклад Данії, зазначає вона. У цій сусідній з Німеччиною країні вже скасовано більшість обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії поширенню коронавірусу. Станом на 27 вересня у Данії було вакциновано від коронавірусу близько 75 відсотків населення. Це значно більше, ніж у Німеччині, де станом на 30 вересня кількість повністю вакцинованих жителів країни становила 64,4 відсотка.

Важливість глобального контексту

В інших країнах світу показник кількості вакцинованих є ще меншим. Станом на 29 вересня лише 2,3 відсотка населення в країнах з низьким рівнем прибутків отримали щонайменше одну дозу вакцини. У Демократичній Республіці Конго, наприклад, станом на 24 вересня тільки 0,04 відсотка населення були повністю вакциновані від COVID-19. Через масштабне поширення інфекції, тобто велику кількість нових заражень, у країнах з низьким рівнем вакцинації можуть швидше виникати нові мутації.

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Якщо поглянути у глобальному контексті, то ми дуже далекі від того, щоб досягти такого показника вакцинації, коли вірус вже практично більше ніде не поширюється", каже в інтерв'ю DW Дірк Брокман (Dirk Brockmann), науковець з Берлінського університету імені Гумбольдта. Нові мутації з інших країн можуть також поставити під загрозу і колективний імунітет, що колись сформується у Німеччині, зауважує і Торстен Лер.

Крістіне Фальк, імунологиня

Крістіне Фальк, імунологиня

"У Колумбії нині є новий варіант, який поширюється. Так само і в Південній Африці", - поснює він. Якщо з'являться варіанти, проти яких наявні вакцини вже не діятимуть, тоді потрібно буде знову розробляти нові вакцини. "Отже, якщо поглянути глобально, то колективний імунітет для всього людства є недосяжним", - наголошує Брокман.

Вакцини захищають і від "дельти"

Досі дозволені до використання в ЄС вакцини захищають від усіх варіантів коронавірусу, зокрема, і від панівної нині "дельти". 

"Я не очікую мутації, що зможе повністю обійти наше щеплення. Це було б надзвичайно малоймовірно", - каже імунологиня Фальк. Хоча вірус може й далі зазнавати мутацій, але певний захист щонайменше від усіх актуальних нині варіантів у вакцинованих зберігається.

Наявні зареєстровані вакцини як і раніше значною мірою захищають від важкого перебігу хвороби. За даними Інституту імені Роберта Коха, у відділеннях інтенсивної терапії нині перебуває значно більше невакцинованих пацієнтів, ніж осіб, які були вакциновані.

За допомогою щеплення дуже сильно зменшується ймовірність інфікуватися самому. І таким чином, звісно, ми захищаємо і тих людей довколо нас, які не можуть вакцинуватися", - додає фармацевт Лер. З цим погоджується й імунологиня Фальк: "Вакцинація - це дуже добре, і той, хто отримав два щеплення, той цієї осені, а також взимку матиме дуже хороший імунний захист".

Водночас людям з хронічними захворюваннями, а також тим, які приймають медикаменти, що пригнічують імунну систему, або старим людям, варто зробити третє щеплення, додає Фальк. Це підтверджують і перші дослідження вакцини BioNTech-Pfizer. Як засвідчили результати, третя доза через сім - девять місяців після другого щеплення може як посилити імунний захист, так і подовжити його.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


 

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Докладно

Коронавірусні обмеження, колективний імунітет, COVID-19

Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Країни, де багато вакцинованих, послаблюють коронавірусні обмеження. Чи реально досягти колективого імунітету?  

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