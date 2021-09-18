Як коронавірус позначився на сексуальному житті німців

Попри брак точних даних про сексуальне життя німців під час пандемії, можна точно стверджувати, що певні зміни в цій невіддільній сфері людського життя все ж таки сталися. Особливо це стосується періоду локдаунів, адже тоді багато хто часто просто повністю утримувався від сексуальних контактів.

Та й не дивно, адже люди, які не мають постійних стосунків, досить обмежені щодо можливості пошуку романтичних і сексуальних партнерів. Однак цей факт сам по собі ще не означає, що люди взагалі не мали сексу протягом півтора років, каже президент Німецького товариства ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом. - Ред.) Норберт Брокмаєр (Norbert Brockmeyer).

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"Початок пандемії COVID-19, а особливо перший локдаун, призвели до значних побоювань серед населення", - каже Брокмаєр в інтерв'ю DW. "Наскільки взагалі можлива близькість? Як далеко може сягати близькість? Це було особливо помітно у квітні 2020 року. Тоді чимало людей жорстко обмежували свої сексуальні контакти. Дехто перестав приймати медикаменти для профілактики ВІЛ та не здавав аналізи на ІПСШ, тому що був острах заразитися коронавірусом", - пояснив експерт.

Але, звісно, сексуальність і статеве життя не зникли, запевнив Брокмаєр.

Як змінилася сексуальність

Пандемія не вбила сексуальність і не зупинила статевого життя в Німеччині. Але багато людей обмежилися щодо цього власною приватною сферою, маючи постійного партнера. Інші мали та мають сексуальні контакти з різними партнерами, однак переважно з людьми, яких вони добре знали або знають.

Навіть під час локдауну сексуальність не зникла, хоч і змінилася

"У приватній сфері постали мережі, в яких відбувалося сексуальне життя. Але це також призвело до того, що люди не так добре захищають себе. Зрештою, люди знають одне одного", - говорить Брокмаєр.

Якщо в такій мережі відбувається зараження, то, відповідно, ризик зараження усіх учасників мережі високий. Крім того, якщо люди переходять з однієї такої мережі в іншу, це може мати далекосяжні наслідки, застерігає експерт.

Різке зниження числа тестів

Тож нині багато хто вважає, що не може заразитися від своїх друзів і знайомих, та неохоче обстежується на ІПСШ. Це також пов'язано з тим, що багато хто просто боявся заразитися коронавірусом у кабінеті лікаря, клініці чи в центрі тестування.

Норберт Брокмаєр спеціалізується на захворюваннях шкіри й ІПСШ

"Нам було важко донести до людей наші послуги з сексуальної освіти й тестування, - нарікає Брокмаєр. - Як показують дані, в деяких випадках рівень тестування знизився майже вдвічі. У багатьох медичних установах такі обстеження часто взагалі не проводили".

Все по-іншому

Пандемія призвела до глибоких змін у сексуальному життя та контактах між людьми. Кафе і ресторани були закриті, місць, де люди могли б зібратися разом особливо під час локдауну, не існувало.

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Тим, хто дотримувався і продовжує дотримуватись правил мінімальної соціальної дистанції, непросто було і залишається непросто шукати та знаходити близькість з новими людьми, заводити нові знайомства, обмінюватися пестощами й бути сексуально активними.

Гомосексуали теж сильно змінили свою поведінку під час пандемії та дуже сильно знизили свою сексуальну активність, але не до нуля, пояснює Брокмаєр. "Вони так само продовжували жити своїм сексуальним життям і в більшості випадків продовжували мати гетеросексуальних партнерів".

З початку пандемії значно менше людей стали перевірятися на ІПСШ

За його словами, серед чоловіків приблизно від 10 до 30 відсотків мають статеві контакти як з чоловіками, так і з жінками. Для жінок цей відсоток набагато вищий. Тут 50-60 відсотків мають серед своїх сексуальних контактів як інших жінок, так і чоловіків. "Звичайно, це також різні групи, в яких відбувається сексуальне життя, а значить, і різні кластери ризиків", - говорить фахівець з дерматологічних та венеричних захворювань. "ІПСШ можуть передаватися від однієї групи до іншої", - застерігає він.

Давні знайомі

Хламідіоз, гонорея, трипер і сифіліс, як і раніше, очолюють список інфекцій, що передаються статевим шляхом. У цьому плані коронавірус нічого не змінив.

Treponema pallidum - збудник сифілісу

Ризик заразитися інфекцією, що передається статевим шляхом, як і раніше, дуже високий, особливо під час незахищеного сексу. Відповідно, важливо перевірятися не тільки самому, але й просити про це своїх партнерів.

Потрібна відповідальність

Зокрема, один із наслідків пандемії - це те, що молодь стала значно обізнанішою щодо власного здоров'я. Принаймні, Брокмаєр переконаний у цьому. За його словами, тепер це необхідно розвивати. "Якщо люди усвідомлюють, що їм слід пройти обстеження на ІПСШ, якщо у них були контакти з декількома партнерами, це можна тільки вітати. Зрештою, багато людей кілька разів на тиждень перевіряли себе на наявність коронавірусу", - аргументує Брокмаєр.

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Отриманий під час пандемії COVID-19 досвід потрібно застосовувати й до власного сексуального здоров'я. "Це також означає перебрати на себе відповідальності за власну профілактику. Це стосується як серцевих нападів, так й інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом. Згідно з усіма наявними у нас доказам, рівень ІПСШ не знизився. Він, як мінімум, залишився стабільним", - зазначає експерт.