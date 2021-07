Що мають спільного музика й секс в умовах пандемії?

Це відчуття добре знайоме багатьом: лунає певна музика - й людина автоматично починає відбивати такт. Науковці вже не одне десятиріччя намагаються зрозуміти вплив музики на людський мозок. І вже доведено, що музика може не лише покращувати настрій, а й впливати на ритм серця. Дехто використовує музику навіть з терапевтичною метою. Науковці з німецького Інституту імені Макса Планка вирішили дослідити вплив музики на людину під час пандемії коронавірусної хвороби. Днями водни оприлюднили дослідження "Віральні мелодії", в якому підсумували результати своїх спостережень.

Один з висновків: для подолання емоційного стресу під час карантину та локдауну визначальним є не сама музика, а - свідоме ставлення до неї. "Багато опитаних нами людей в умовах пандемії слухали музику самі. При цьому вони нічого іншого не робили, як це було раніше, а лише слухали музику", - розповіла в розмові з DW директорка музичного відділу Інституту імені Макса Планка Мелані Вальд-Фурманн (Melanie Wald-Fuhrmann). Тобто музика не була просто якимось тлом.

Музика проти стресу

Для свого дослідження науковці опитали 5000 респондентів з шести країн на трьох континентах. Опитування проводилося онлайн під час першого коронавірусного локдауну з квітня по травень 2020 року. Жителів Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Індії та США просили відповісти на запитання про їхнє ставлення до музики під час кризи.

Більше половини опитаних визнали, що заради подолання емоційного та соціального стресу справді слухали музику. Мелані Вальд-Фурманн не бачить у цьому нічого дивного. В екстремальній ситуації ми, як правило, звертаємося за моральною підтримкою до найближчих для нас людей, але в умовах локдауну такої можливості не було, і багато хто шукав утіху в музиці, пояснює дослідниця. Вона вказує на те, що в такій емоційній ситуації музика може частково компенсувати слова підтримки.

Пандемія впливає на психіку

Соціальна ізоляція, загроза втратити роботу, зачинені школи - під час пандемії багатьом доводиться постійно долати якісь стресові ситуації. У світі проведено чимало досліджень, які довели негативний вплив пандемії на психіку. Це підтверджують і німецькі лікарняні каси, звертаючи увагу на збільшення кількості пацієнтів з психічними проблемами.

Загальною розрадою в суспільстві за таких умов якраз і стала музика, наголошують дослідники. Деякі відомі музичні гурти опрацювали пандемію в своїх піснях, але також самі люди взялися переписувати під актуальні обставини вже відомі тексти й знімати приватні музичні відеокліпи, до участі в яких залучалися всі члени родини.

"Це віддзеркалює нас й нашу ситуацію - це чесно, неприкрашено й допомагає соціальній ідентифікації в умовах ізоляції", - каже Мелані Вальд-Фурманн. Але такі пісні та музика матимуть позитивну дію лише в тому разі, якщо вони справді добре зроблені й "переконують нас у креативно-естетичному сенсі", наголошує вона.

Ендорфіни, як під час сексу

У позитивному впливі музики не сумнівається ніхто. Уже доведено, що прослуховування музики сприяє виділенню ендорфінів, котрі позитивно впливають на емоційний стан людини, наче під час сексу, спорту чи вживання наркотиків. Науковці навіть зафіксували утворення антитіл - отже, йдеться й про зміцнення імунної системи. Але для досягнення такого ефекту потрібна, звичайно, "правильна" музика.

Нейролог Якоб Жоліч з Інституту експериментальної психології при Університеті Гронінгена уже не один рік досліджує вплив музичного ритму, позитивного змісту пісень, а також вибору музичної тональності на слухачів. За його словами, 45 відсотків опитаних слухають музику, аби покращити настрій, і аж 77 відсотків - задля мотивації.

Науковець навіть склав хоча й не офіційний, але підтверджений науково плейлист гарного настрою. Очолює список гурт Queen з піснею "Don't Stop Me Now", далі йдуть гурти Abba ("Dancing Queen") та Beach Boys ("Good Vibrations"), а також виконавці Біллі Джоел ("Uptown Girl") та Сінді Лопер ("Girls Just Wanna Have Fun").